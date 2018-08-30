Страшную новость опубликовали сразу несколько СМИ. После информацию подтвердили родственники артиста. Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом.

Последние дни своей жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сначала врачам удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать, жизнь музыканта поддерживали только аппараты.

Два дня назад артист впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром на 81-ом году жизни.

Всесоюзная популярность пришла к Кобзону в 1964 г., после появления в эфире песни "А у нас во дворе". В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Через год принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С мая 1989-го по сентябрь 1991 г. народный депутат СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы "Союз" (выступавшей за сохранение СССР как федеративного государства).

Иосиф Давыдович депутат Государственной думы второго – седьмого созывов. С 2011 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.