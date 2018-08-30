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Принимала таблетки: учительница оправдалась за секс с учеником

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

51-летней учительнице грозит 10 лет тюрьмы за роман со школьником. 

В Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, проходят слушания по делу учительницы Джеки Мэри Хейс, которую обвиняют в совращении подростка, пишет Mport.ua.

Роман между 51-летней женщиной и учеником длился больше года. Сексуальная связь учительницы и ученика была раскрыта в июне 2016 года. 

По словам адвоката Джеки Хейс, она занималась сексом со школьником якобы потому, что испытывала психологические проблемы, вызванные приемом таблеток для похудения. Она утверждает, что не обдумывала свой поступок, поэтому согласилась заняться сексом с подростком. 

Женщина полностью признала свою вину и теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы. 

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