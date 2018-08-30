Дверь или берег?! Спорим, и вы так сразу не разберетесь

Когда смотришь на изображение, появляется уверенность, что перед тобой песочный пляж какого-то южного курорта.

ФОТО: Twitter.com

Но, когда автор спрашивает: не дверь ли это? В душе закрадываются сомнения. Так люди в интренете разбились на два лагеря: одни считают, что на картинке пляж, другие - дверь!

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Пользовательница Twitter Бекки, которая и привела своей загадкой интернет в замешательство, сжалилась и дала правильный ответ. Оказывается, фотографию девушка сделала этим летом на отдыхе. И это действительно морское побережье!

Смотрите на оригинал отпускного снимка.

ФОТО: Twitter.com