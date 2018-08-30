Дверь или берег?! Спорим, и вы так сразу не разберетесь
30 августа 2018, 12:07
В социальных сетях набирает популярность новая оптическая иллюзия. Автор картинки спрашивает: дверь или берег - что вы видите на картинке?
Когда смотришь на изображение, появляется уверенность, что перед тобой песочный пляж какого-то южного курорта.
Но, когда автор спрашивает: не дверь ли это? В душе закрадываются сомнения. Так люди в интренете разбились на два лагеря: одни считают, что на картинке пляж, другие - дверь!
Пользовательница Twitter Бекки, которая и привела своей загадкой интернет в замешательство, сжалилась и дала правильный ответ. Оказывается, фотографию девушка сделала этим летом на отдыхе. И это действительно морское побережье!
Смотрите на оригинал отпускного снимка.
А вы сразу знали правильный ответ? Пишите в комментариях!