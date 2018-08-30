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  • На Эльбрусе нашли тело русской альпинистки, пролежавшее под снегом более тридцати лет

На Эльбрусе нашли тело русской альпинистки, пролежавшее под снегом более тридцати лет Смотрите видео

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Jelena Basõkina

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Тело женщины обнаружила группа туристов на высоте около 4 тысяч метров, они сообщили об этом спасателям. 

Спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей предположительно при восхождении на самую высокую гору Европы 31 год назад, передает MSN

Эльбрус

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Schandy / 1/Scanpix

«По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано», — сказали в МЧС республики.

Личность женщины установлена: при ней были найдены документы и билет на самолет из Москвы в Минеральные воды, датированный 10 апреля 1987 года, сообщили в МВД по Карачаево-Черкесии.

Елена Базыкина и ее личные вещи

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Из сообщения МЧС: «Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области».

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Спасатели добавили, что в 1987 году в районе, где найдено тело, из- за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек. Тогда поиски погибших не увенчались успехом.

Елена Базыкина

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

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