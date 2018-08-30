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  • Что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа: ответ астропсихолога

Что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа: ответ астропсихолога

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Солнечная система.

ФОТО: /AP

Управляющей планетой троек является Юпитер. Юпитер наделяет своих подопечных, людей, которые родились 3, 12, 21, 30 числа, такими положительными качествами как: желание самореализовываться, профессиональный подход к учебе, работе, творческий подход к жизни, умение материализовать задуманное. Отвечает за детей, отношения с ними. Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори, пишет Сегодня.

По ее словам, общая и краткая характеристика, которая будет описана в данном посте заложена в каждом человеке как потенциал, и может проявляться в большей или меньшей степени в разные периоды лет человека.

Виктория отметила, что в отрицательном аспекте Юпитер может усилить в человеке такие качества как: несамостоятельность, послушность. 

Для того чтобы они начали что-то делать им нужно подсказать, свизуализировать цель, поставить четкую цель. 

Юпитерианцы имеют большую ментальную силу и волей-неволей они доминируют над своими собеседниками, это чувствуется. Энергия силы мысли у троек сильнейшая. Очень часто материализуется практически все, о чем они думают и искренне желают. Здесь важно научиться контролировать свои мыслеформы в положительном русле. 

Этим людям свойственны такие качества как: стремление к порядку, дисциплина, четкость , самоконтроль. Часто у троек проявляются диктаторские черты характера, могут быть нетерпеливыми и язвительными. Тройкам нужно следить за своей речью и не обижать окружающих. 

Им достаточно сложно работать в подчинении, т.к. они сами могут руководить коллективом. 

Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение, вплоть до полного разрыва контакта. 

Они могут быть первоклассными преподавателями, т.к. способны доносить знания на уровне восприятия и усвоения информации другими людьми. Тройки способны простыми словами объяснить сложную тему. Легко улавливают суть, им не нужно долго объяснять. Эти люди разумны.

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