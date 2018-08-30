Что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа: ответ астропсихолога

Управляющей планетой троек является Юпитер. Юпитер наделяет своих подопечных, людей, которые родились 3, 12, 21, 30 числа, такими положительными качествами как: желание самореализовываться, профессиональный подход к учебе, работе, творческий подход к жизни, умение материализовать задуманное. Отвечает за детей, отношения с ними. Об этом рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори, пишет Сегодня.
По ее словам, общая и краткая характеристика, которая будет описана в данном посте заложена в каждом человеке как потенциал, и может проявляться в большей или меньшей степени в разные периоды лет человека.
Виктория отметила, что в отрицательном аспекте Юпитер может усилить в человеке такие качества как: несамостоятельность, послушность.
Для того чтобы они начали что-то делать им нужно подсказать, свизуализировать цель, поставить четкую цель.
Юпитерианцы имеют большую ментальную силу и волей-неволей они доминируют над своими собеседниками, это чувствуется. Энергия силы мысли у троек сильнейшая. Очень часто материализуется практически все, о чем они думают и искренне желают. Здесь важно научиться контролировать свои мыслеформы в положительном русле.
Этим людям свойственны такие качества как: стремление к порядку, дисциплина, четкость , самоконтроль. Часто у троек проявляются диктаторские черты характера, могут быть нетерпеливыми и язвительными. Тройкам нужно следить за своей речью и не обижать окружающих.
Им достаточно сложно работать в подчинении, т.к. они сами могут руководить коллективом.
Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение, вплоть до полного разрыва контакта.
Они могут быть первоклассными преподавателями, т.к. способны доносить знания на уровне восприятия и усвоения информации другими людьми. Тройки способны простыми словами объяснить сложную тему. Легко улавливают суть, им не нужно долго объяснять. Эти люди разумны.