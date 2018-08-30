Что важно знать о людях, рожденных 3, 12, 21, 30 числа: ответ астропсихолога

По ее словам, общая и краткая характеристика, которая будет описана в данном посте заложена в каждом человеке как потенциал, и может проявляться в большей или меньшей степени в разные периоды лет человека.

Виктория отметила, что в отрицательном аспекте Юпитер может усилить в человеке такие качества как: несамостоятельность, послушность.

Для того чтобы они начали что-то делать им нужно подсказать, свизуализировать цель, поставить четкую цель.

Юпитерианцы имеют большую ментальную силу и волей-неволей они доминируют над своими собеседниками, это чувствуется. Энергия силы мысли у троек сильнейшая. Очень часто материализуется практически все, о чем они думают и искренне желают. Здесь важно научиться контролировать свои мыслеформы в положительном русле.

Этим людям свойственны такие качества как: стремление к порядку, дисциплина, четкость , самоконтроль. Часто у троек проявляются диктаторские черты характера, могут быть нетерпеливыми и язвительными. Тройкам нужно следить за своей речью и не обижать окружающих.

Им достаточно сложно работать в подчинении, т.к. они сами могут руководить коллективом.

Для троек важно, чтобы к ним относились уважительно, иначе они могут прекратить общение, вплоть до полного разрыва контакта.