КВН скорбит: умер автор передачи «Городок»

Скончался один из авторов юмористической программы «Городок», сатирик Александр Завелион. У него остались маленькие сын и дочь.
Причина смерти сатирика не указана. На сайте Всемирного общества одесситов сообщается.
«От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши...» – приводит сообщение сайта одесситов RT.
Александр Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи «Городок», которая впервые вышла в эфир 17 апреля 1993 года. Программа представляла собой скетчи, объединенные общей темой. Героями и авторами «Городка» были также Илья Олейников и его постоянный партнер Юрий Стоянов. Всего в эфир вышло 280 выпусков. Проект многократно награждался телевизионной премией ТЭФИ.
Кроме того, сатирик работал как автор команды КВН «Джентльмены ОГУ». Завелион создал путеводитель «Юмористическая карта Одессы», которую выпустили к 45-летию одесской «Юморины». Одна сторона карты представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города, а другая – 20 фрагментов, каждый из которых посвящен истории, философии, культуре, традициям и изюминкам города.