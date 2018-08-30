КВН скорбит: умер автор передачи «Городок»

Причина смерти сатирика не указана. На сайте Всемирного общества одесситов сообщается.

«От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши...» – приводит сообщение сайта одесситов RT.

Александр Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи «Городок», которая впервые вышла в эфир 17 апреля 1993 года. Программа представляла собой скетчи, объединенные общей темой. Героями и авторами «Городка» были также Илья Олейников и его постоянный партнер Юрий Стоянов. Всего в эфир вышло 280 выпусков. Проект многократно награждался телевизионной премией ТЭФИ.