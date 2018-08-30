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КВН скорбит: умер автор передачи «Городок»

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Скончался один из авторов юмористической программы «Городок», сатирик Александр Завелион. У него остались маленькие сын и дочь.

Причина смерти сатирика не указана. На сайте Всемирного общества одесситов сообщается.

«От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши...» – приводит сообщение сайта одесситов RT.

Александр Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи «Городок», которая впервые вышла в эфир 17 апреля 1993 года. Программа представляла собой скетчи, объединенные общей темой. Героями и авторами «Городка» были также Илья Олейников и его постоянный партнер Юрий Стоянов. Всего в эфир вышло 280 выпусков. Проект многократно награждался телевизионной премией ТЭФИ. 

Кроме того, сатирик работал как автор команды КВН «Джентльмены ОГУ». Завелион создал путеводитель «Юмористическая карта Одессы», которую выпустили к 45-летию одесской «Юморины». Одна сторона карты представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города, а другая – 20 фрагментов, каждый из которых посвящен истории, философии, культуре, традициям и изюминкам города.

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