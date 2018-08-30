18-летняя дочь Маликова расплакалась, узнав о рождении ребенка

"В моей жизни с рождением сына многое изменилось, – улыбается Дима. – Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Несмотря на возраст, я хочу успеть воспитать своего ребенка. Ведь когда родилась Стефания, мне было 30 лет – я находился на пике карьеры, много гастролировал и дочь почти не видел. Теперь же стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни. Хотя карьеру, конечно, не оставляю – грядет 30-летие моей творческой деятельности, по этому случаю дам большой концерт в столичном "Крокусе".

"Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал на это супругу, – продолжает певец. – Скажу вам больше: это вообще была моя идея и я сумел ее воплотить. Дочь Стефания, конечно, была ошарашена новостью о появлении у нее брата. Мы не говорили ей о беременности до последнего момента, хотя и не ждали какой-то плохой реакции. Напротив, я надеялся, что она обрадуется. Так и вышло – Стефания заплакала. Но это были слезы счастья".

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on Jul 26, 2018 at 5:49am PDT

"Мы долго думали над именем для новорожденного, – продолжает артист. – Хотя у меня и не было конкретной идеи, за которую бы я бился. В конечном итоге автором стала моя жена Елена. Она сказала, что имя Марк и библейское, и интернациональное, ведь мало ли как судьба ребенка сложится, в какой стране он будет жить... Но главное, конечно, чтобы он был здоров".