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Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой

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Нюша с мужем.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярная Певица Нюша ждет первенца. Девушка готовится к родам на европейском курорте, пишут Дни.ру.

Звезда наслаждается своим интересным положением. Как Нюша рассказывала ранее, беременность для нее – это время знакомства с собственным телом и его возможностями.

"Это именно тот период, когда я могу познакомиться с собой еще ближе... чувствую, что это необходимо здесь и сейчас. С большим интересом изучаю, как меняется мое тело и в целом организм... Вы спрашиваете, как я себя чувствую:  наслаждаюсь каждым мгновением и ценю их еще больше, чем раньше) время немного замедлилось))) А еще приготовила целую стопку книг для прочтения, так что скоро буду делиться и выкладывать свои размышления (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в Instagram.

Нюша с нетерпением ждет появления малыша на свет. Ее во всем поддерживает супруг бизнесмен Игорь Сивов.

Певица постоянно выкладывает снимки с отдыха в Испании, поэтому поклонники могут практически в режиме реального времени следить за ее жизнью. Многие фолловеры отметили, что звезда за последние несколько месяцев немного прибавила в весе. Особенно это заметно на одной из последних фотографий в личном микроблоге звезды.

 

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Девушка позирует на берегу залива. Она облачена в бикини с анималистичным принтом, и прикрывает большой живот еще более огромной шляпой. Фигура артистки приобрела более округлые, очень женственные формы. "Нюша, ты такая хорошенькая беременная, правильно говорят - беременность украшает женщин. Цени эти моменты,они бесценны!" - писали комплименты поклонники в комментариях.

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