Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой

Звезда наслаждается своим интересным положением. Как Нюша рассказывала ранее, беременность для нее – это время знакомства с собственным телом и его возможностями.

"Это именно тот период, когда я могу познакомиться с собой еще ближе... чувствую, что это необходимо здесь и сейчас. С большим интересом изучаю, как меняется мое тело и в целом организм... Вы спрашиваете, как я себя чувствую: наслаждаюсь каждым мгновением и ценю их еще больше, чем раньше) время немного замедлилось))) А еще приготовила целую стопку книг для прочтения, так что скоро буду делиться и выкладывать свои размышления (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в Instagram.

Нюша с нетерпением ждет появления малыша на свет. Ее во всем поддерживает супруг бизнесмен Игорь Сивов.

Певица постоянно выкладывает снимки с отдыха в Испании, поэтому поклонники могут практически в режиме реального времени следить за ее жизнью. Многие фолловеры отметили, что звезда за последние несколько месяцев немного прибавила в весе. Особенно это заметно на одной из последних фотографий в личном микроблоге звезды.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Aug 29, 2018 at 8:37am PDT