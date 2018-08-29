«Фигурка — шик!» Галина Сергеевна из «Папиных дочек» покорила Instagram соблазнительным фото

Лиза Арзамасова и Михаил Казаков ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Так вот, этот милый увалень, без преувеличения, изменился до неузнаваемости. В этом красавчике едва узнается былой Полежайкин. Оказывается, не он один похорошел до невозможности.

A post shared by Михаил Казаков (@kazakovfly) on Aug 23, 2018 at 3:20am PDT

Подруга Полежайкина Галина Сергеевна, которую сыграла Лиза Арзамасова, взбудоражила Сеть всего одним кадром. На снимке она лежит в купальнике на одном их сухумских пляжей.

A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) on Aug 26, 2018 at 2:53pm PDT

Актрису тут же засыпали самыми лестными комментариями:

"Какая красавица!!!", "Фигурка – шик!", "Лиза, ты как всегда шикарная!!!", "Лиза, вы как всегда очень нежная и красивая!", "Ах! Какая привлекательная соблазнительная девушка Елизавета!", "Секси!".

Надо отметить, что фигура у Лизы Арзамасовой действительно отличная. Девушка очень похорошела, так что в ней с трудом узнается Галина Сергеевна, ее давняя героиня.

A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) on Aug 18, 2018 at 9:52pm PDT