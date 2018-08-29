«Фигурка — шик!» Галина Сергеевна из «Папиных дочек» покорила Instagram соблазнительным фото

Совсем недавно нас сильно удивил Михаил Казаков, актер, сыгравший в ситкоме "Папины дочки" глуповатого пухлячка. Помните, он еще питал особую страсть к одной из "дочек", Галине Сергеевне?
Так вот, этот милый увалень, без преувеличения, изменился до неузнаваемости. В этом красавчике едва узнается былой Полежайкин. Оказывается, не он один похорошел до невозможности.
Подруга Полежайкина Галина Сергеевна, которую сыграла Лиза Арзамасова, взбудоражила Сеть всего одним кадром. На снимке она лежит в купальнике на одном их сухумских пляжей.
Актрису тут же засыпали самыми лестными комментариями:
"Какая красавица!!!", "Фигурка – шик!", "Лиза, ты как всегда шикарная!!!", "Лиза, вы как всегда очень нежная и красивая!", "Ах! Какая привлекательная соблазнительная девушка Елизавета!", "Секси!".
Надо отметить, что фигура у Лизы Арзамасовой действительно отличная. Девушка очень похорошела, так что в ней с трудом узнается Галина Сергеевна, ее давняя героиня.
После "Папиных дочек", которые транслировались по телевидению с 2007 по 2013 год, Лиза была задействована в таких фильмах, как "Любовь в большом городе", "Братья Карамазовы", "Достоевский" и многие другие.