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  • Когда уже пожила для себя: 57-летняя звезда «Убить Билла» впервые вышла замуж

Когда уже пожила для себя: 57-летняя звезда «Убить Билла» впервые вышла замуж

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Daryl Hannah

ФОТО: Internet

Избранником роковой блондинки стал 72-летний канадский рокер Нил Янг. Кстати, для него этот барк уже третий, пишет Лайф.

Голливудская актриса Дэрил Ханна, известная по роли одноглазой медсестры в культовом фильме "Убить Билла", впервые пошла под венец. Избранником 57-летней звезды стал рокер Нил Янг. О свадьбе стало известно из соцсетей, когда друзья начали поздравлять Дэрил и Нила и желать молодожёнам счастья.

Но если для роковой блондинки этот брак стал первым, то для 72-летнего Янга — уже третьим. Кстати, вторую свою супругу он бросил именно из-за романа с Дэрил Ханной.

Впрочем, сама знаменитость хоть и не была замужем, но имела несколько головокружительных романов. Среди избранников актрисы, между прочим, был сам Джон Кеннеди — младший, за которого она едва не вышла замуж. Кроме того, за роковой красавицей ухаживал и Доди Аль-Файед, правда, ещё до того, как у него начался роман с принцессой Дианой.

Отметим, на счету Дэрил Ханны роли в таких фильмах, как "Спеши любить", "Уолл-стрит", "Стальные магнолии" и "Исповедь невидимки".

Daryl Hannah

ФОТО: Scanpix

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