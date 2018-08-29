Когда уже пожила для себя: 57-летняя звезда «Убить Билла» впервые вышла замуж

Голливудская актриса Дэрил Ханна, известная по роли одноглазой медсестры в культовом фильме "Убить Билла", впервые пошла под венец. Избранником 57-летней звезды стал рокер Нил Янг. О свадьбе стало известно из соцсетей, когда друзья начали поздравлять Дэрил и Нила и желать молодожёнам счастья.

Но если для роковой блондинки этот брак стал первым, то для 72-летнего Янга — уже третьим. Кстати, вторую свою супругу он бросил именно из-за романа с Дэрил Ханной.

Впрочем, сама знаменитость хоть и не была замужем, но имела несколько головокружительных романов. Среди избранников актрисы, между прочим, был сам Джон Кеннеди — младший, за которого она едва не вышла замуж. Кроме того, за роковой красавицей ухаживал и Доди Аль-Файед, правда, ещё до того, как у него начался роман с принцессой Дианой.