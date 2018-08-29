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  • Видео: пользователи Google Maps разглядели на кладбище кое-что действительно жуткое

Видео: пользователи Google Maps разглядели на кладбище кое-что действительно жуткое

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

По словам экспертов по паранормальным происшествиям, призрак ребёнка был настоящим.

Уфологи при помощи онлайн-сервиса Google Maps смогли обнаружить дух умершего ребёнка. На кадрах изображено кладбище Марты Чапел, которое находится в американском штате Техас. На первый взгляд оно кажется совершенно обычным, однако стоит только присмотреться внимательнее и можно увидеть призрака, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Star.

Призрак маленького ребёнка прятался за деревом. На записи можно увидеть его чёткие черты лица и серый цвет кожи. Однако на этом паранормальные явления не заканчиваются. На заднем плане среди поля заметен чёрный силуэт взрослого призрака в тёмном плаще с капюшоном, напоминающий "образ смерти" или палача, который наблюдает за происходящим.

Местные жители рассказывают, что о кладбище давно ходит дурная слава: неоднократно люди, которые приходили туда помянуть близких, замечали странные силуэты и ощущали присутствие потусторонних сил.

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