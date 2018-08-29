Ср, 29.08.2018
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Жители Эстонии, помогите поймать человека в костюме кролика, совершившего омерзительный поступок

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В Вильянди произошла крайне неприятная ситуация, граждане, спасайте! 

Человек в костюме кролика бросил булыжник в дверное окно волостной управы. Старейшина даже обещает вознаграждение тому, кто поможет поймать некультурное животное. Помощнику обещают банку меда.

Смотрите видеосюжет программы Reporter! 

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