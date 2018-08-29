Жители Эстонии, помогите поймать человека в костюме кролика, совершившего омерзительный поступок

LimonЖизньЖители Эстонии, помогите поймать человека в костюме кролика, совершившего омерзительный поступокЖители Эстонии, помогите поймать человека в костюме кролика, совершившего омерзительный поступокLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 августа 2018, 16:40 ПоделитьсяВ Вильянди произошла крайне неприятная ситуация, граждане, спасайте! Человек в костюме кролика бросил булыжник в дверное окно волостной управы. Старейшина даже обещает вознаграждение тому, кто поможет поймать некультурное животное. Помощнику обещают банку меда.Смотрите видеосюжет программы Reporter! костюмкроликчеловек