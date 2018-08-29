Ужас! В сентябре по всей планете ожидаются магнитные бури

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Если вы будете знать геомагнитную обстановку на ближайший месяц, то вы сможете заранее подготовиться к неожиданностям и капризам Солнца, уберечь свое здоровье и подстраховать самочувствие в начале осени, пишет Ivona.bigmir.net.
После относительно спокойного солнечного августа наступает первый осенний месяц, который принесет несколько незначительных, но достаточно продолжительных всплесков активности Солнца. Так магнитные бури и колебания ожидаются в середине и начале 20-х чисел месяца.
Имейте в виду, что прогноз магнитных бурь может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в начале учебного года.
Магнитные бури в сентябре 2018 года по числам
Магнитные колебания ожидаются 13, 14, 16, 22, 24 и 25 числа.
Магнитные бури в сентябре возможны 11, 12 и 23 числа.
Магнитные бури в сентябре 2018 года – плохое самочувствие
Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.
Как легче пережить магнитные бури в сентябре 2018 года:
- ограничьте серьезную физическую нагрузку;
- отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
- старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
- чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
- избегайте длительного нахождения на открытом солнце, особенно летом;
- следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
- питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.
- откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.