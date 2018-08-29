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Ужас! В сентябре по всей планете ожидаются магнитные бури

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Planet earth apocalypse illustration

ФОТО: sebastien decoret / PantherMedia / sebastien decoret

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Если вы будете знать геомагнитную обстановку на ближайший месяц, то вы сможете заранее подготовиться к неожиданностям и капризам Солнца, уберечь свое здоровье и подстраховать самочувствие в начале осени, пишет Ivona.bigmir.net.

После относительно спокойного солнечного августа наступает первый осенний месяц, который принесет несколько незначительных, но достаточно продолжительных всплесков активности Солнца. Так магнитные бури и колебания ожидаются в середине и начале 20-х чисел месяца.

Имейте в виду, что прогноз магнитных бурь может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в начале учебного года.

Магнитные бури в сентябре 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 13, 14, 16, 22, 24 и 25 числа.

Магнитные бури в сентябре возможны 11, 12 и 23 числа.

Магнитные бури в сентябре 2018 года – плохое самочувствие

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в сентябре 2018 года:

  • ограничьте серьезную физическую нагрузку;
  • отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
  • старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
  • чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
  • избегайте длительного нахождения на открытом солнце, особенно летом;
  • следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
  • питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.
  • откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

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