Ужас! В сентябре по всей планете ожидаются магнитные бури

После относительно спокойного солнечного августа наступает первый осенний месяц, который принесет несколько незначительных, но достаточно продолжительных всплесков активности Солнца. Так магнитные бури и колебания ожидаются в середине и начале 20-х чисел месяца.

Имейте в виду, что прогноз магнитных бурь может быть переменчивым. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с большой скоростью вырываются в космическое пространство, достигая нижних слоев земной атмосферы. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в начале учебного года.

Магнитные бури в сентябре 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 13, 14, 16, 22, 24 и 25 числа.

Магнитные бури в сентябре возможны 11, 12 и 23 числа.

Магнитные бури в сентябре 2018 года – плохое самочувствие

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в сентябре 2018 года: