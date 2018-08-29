Ср, 29.08.2018
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  • Смотри, если осмелишься: Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа (ФОТО)

Смотри, если осмелишься: Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа (ФОТО)

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Станислав Садальский

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Известный актер Станислав Садальский в минувший вторник продемонстрировал в сети фотографию артистки Людмилы Максаковой без макияжа. Снимок 77-летней знаменитости очень напугал подписчиков.

Фолловеры Садальского были шокированы, увидев кадр, на котором Максакова запечатлена в полотенце и без грамма косметики на лице. Некоторые отметили, что актриса, очевидно, не раз обращалась к пластическим хирургам, передает портал teleprogramma.pro.

Фотография подверглась жесткой критике со стороны подписчиков Садальского, которые подчеркнули, что Людмилу Максакову практически невозможно узнать. Многие заявили, что у артистки не получилось естественно и красиво состариться. Нашлись, однако, и "защитники", которые напомнили, что женщина уже немолода.

 

✔️Соцсоревнование продолжается... на пляжном конкурсе выиграла Максакова 👍🏾Теперь новое голосование ..кандибобер - это головной убор который носят люди с причудами, шапка вашей мечты (саркастически), его надевают не только настоящие мужчины и прелестные женщины, и не обязательно танцовщицы. Ну у кого интересней Людок или Танюлька? #садальский ##Только не обижайте , они все читают , что вы пишите и огорчаются #максакова #васильева #стассадальский

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

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