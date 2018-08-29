Смотри, если осмелишься: Стас Садальский напугал подписчиков снимком Людмилы Максаковой без макияжа (ФОТО)

Фолловеры Садальского были шокированы, увидев кадр, на котором Максакова запечатлена в полотенце и без грамма косметики на лице. Некоторые отметили, что актриса, очевидно, не раз обращалась к пластическим хирургам, передает портал teleprogramma.pro .

Фотография подверглась жесткой критике со стороны подписчиков Садальского, которые подчеркнули, что Людмилу Максакову практически невозможно узнать. Многие заявили, что у артистки не получилось естественно и красиво состариться. Нашлись, однако, и "защитники", которые напомнили, что женщина уже немолода.