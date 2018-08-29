OMG! Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд (ФОТО)

Известную российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за наряд, который она выбрала для посещения храма. Танцовщица отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском храме, пишут Argumenti.ru.
Для посещения церкви Анастасия надела длинное облегающее платье с цветочным принтом. Многие заметили, что декольте у данного наряда не соответствует атмосфере храма. Нашлись, однако, и "защитники" балерины, которые отметили, что фигуру, обладательницей которой является Волочкова, не стыдно подчеркивать.
Сама танцовщица никак не ответила на критику недоброжелателей, но несколько дней назад она опубликовала послание своим хейтерам, в котором отметила, что не обижается на грубые слова.
Поздравляю всех православных с Праздником Успения Пресвятой Богородицы.🙏🏻 Мира и добра вашим семьям и домам. Счастья, любви и добродетели.🙏🏻 У нас прекрасный Никольский храм в поселке. Столько в нем тишины и благодати... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я