OMG! Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд (ФОТО)

Для посещения церкви Анастасия надела длинное облегающее платье с цветочным принтом. Многие заметили, что декольте у данного наряда не соответствует атмосфере храма. Нашлись, однако, и "защитники" балерины, которые отметили, что фигуру, обладательницей которой является Волочкова, не стыдно подчеркивать.