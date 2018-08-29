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  • OMG! Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд (ФОТО)

OMG! Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд (ФОТО)

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Известную российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за наряд, который она выбрала для посещения храма. Танцовщица отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском храме, пишут Argumenti.ru.

Для посещения церкви Анастасия надела длинное облегающее платье с цветочным принтом. Многие заметили, что декольте у данного наряда не соответствует атмосфере храма. Нашлись, однако, и "защитники" балерины, которые отметили, что фигуру, обладательницей которой является Волочкова, не стыдно подчеркивать.

Сама танцовщица никак не ответила на критику недоброжелателей, но несколько дней назад она опубликовала послание своим хейтерам, в котором отметила, что не обижается на грубые слова.

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