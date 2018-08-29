Вечеринка «Танцевальный рай» в этот раз пройдет в белом цвете! Скорее узнайте, какие развлечения ждут гостей

В пятницу, 7 сентября, в ночном клубе Hollywood любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» – special WHITE PARTY!
В эту яркую ночь каждый гость станет участником особого события. Вас ждет Танцевальный Pай special edition – White Party – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей.
Вас ждет настоящий белоснежный рай!
Всю Ночь Нон-Стоп Уникальная Шоу-Программа Из России, невероятное лазерное шоу и спецэффекты. Богемного шика добавит уникальная программа воздушных акробатов и sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.
99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON
Весь этот развлекательный коктейль является неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!
Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Еще больше драйва! Еще больше позитива!
Двери рая открываются в 23:00. На дверях вас ждет эликсир «веселой жизни»! Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! (белая одежда приветствуется).
Больше информации на www.trai.ee.