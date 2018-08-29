Вечеринка «Танцевальный рай» в этот раз пройдет в белом цвете! Скорее узнайте, какие развлечения ждут гостей

В эту яркую ночь каждый гость станет участником особого события. Вас ждет Танцевальный Pай special edition – White Party – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей.

Вас ждет настоящий белоснежный рай!

Всю Ночь Нон-Стоп Уникальная Шоу-Программа Из России, невероятное лазерное шоу и спецэффекты. Богемного шика добавит уникальная программа воздушных акробатов и sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON

Весь этот развлекательный коктейль является неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Еще больше драйва! Еще больше позитива!

Двери рая открываются в 23:00. На дверях вас ждет эликсир «веселой жизни»! Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! (белая одежда приветствуется).