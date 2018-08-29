«Заливала во все отверстия»: откровенное признание Юлии Пересильд

"Во время съемок короткометражного фильма "Поцелуй креветки" Кирилла Серебренникова мы с Юрой Чурсиным прыгали в Москву-реку с моста у Павелецкого вокзала, – откровенно рассказала актриса. – Я была только в нижнем белье и потом заливала в себя литрами дезинфицирующие средства: в рот, в нос, в уши, во все отверстия. Потому что купание в Москве-реке для меня очень экстремальное приключение!"

"Ну и, конечно, как не вспомнить актерские любимые, в кавычках, истории, когда зиму снимали летом, а лето зимой, – продолжает Юлия. – и пришлось париться в шубах при тридцатиградусной жаре, или наоборот – изображать пляжный сезон, ныряя в ледяную воду в ноябре...".

A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) on Jul 15, 2018 at 9:56am PDT

По словам актрисы, любая съемочная площадка – это всегда минное поле. "Этого не будет видно в кадре, но, в принципе, даже просто разложенные светотехниками провода у тебя под ногами при удачном соприкосновении с водой могут дать невероятный эффект. Как-то во время репетиции взорвался световой прибор, во все стороны полетели осколки, и мне немного порезало ноги, руки. По счастливой случайности глаза были закрыты солнцезащитными очками, только они уберегли меня от более серьезных последствий", – цитирует актрису журнал "7 дней".