Болеющий раком Борис Клюев рассказал о своем самочувствии

Известный отечественный актер Борис Клюев, у которого не так давно диагностировали онкологическое заболевание, рассказал журналистам издания DNI последние новости о состоянии своего здоровья.

Отвечая на вопрос о самочувствии, звезда «Ворониных» заявил, что не собирается сдаваться. Артист много работает, а в конце сезона он говорил о том, что намеревается отправиться в Италию.

«Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду, поэтому и отдыхать привык хорошо. Могу проспать три-четыре дня, а уже потом начать активничать», - сказал он.