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Болеющий раком Борис Клюев рассказал о своем самочувствии

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3102729 05/18/2017 Actor Boris Klyuev is seen here at the "Dai Pyat!" national TV awards ceremony in Moscow. Nina Zotina/Sputnik

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Звезда «Ворониных» поделился с журналистами подробностями своей жизни.

Известный отечественный актер Борис Клюев, у которого не так давно диагностировали онкологическое заболевание, рассказал журналистам издания DNI последние новости о состоянии своего здоровья.

Отвечая на вопрос о самочувствии, звезда «Ворониных» заявил, что не собирается сдаваться. Артист много работает, а в конце сезона он говорил о том, что намеревается отправиться в Италию.

«Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду, поэтому и отдыхать привык хорошо. Могу проспать три-четыре дня, а уже потом начать активничать», - сказал он.  

Артист добавил, что с ним все хорошо, он «не жалуется» и просит общественность также «не беспокоиться». Сотрудники издания также отметили его прекрасный внешний вид и хороший загар. Клюев добавил, что сейчас поглощен съемками нового сезона «Ворониных».

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