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  • Галерея: латино-вечеринка в центре Таллинна оказалась такой горячей, что вышла из-под контроля

Галерея: латино-вечеринка в центре Таллинна оказалась такой горячей, что вышла из-под контроля

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В пятницу, 24 августа, состоялась самая яркая русская вечеринка города -BAILE-bon RUSSIAN STYLE TERRACE PARTY на террасе кафе VARBLANE и в ночном клубе PRIVÉ (Харью 6, Таллинн)!

В 23:00 двери клуба Privé распахнулись и DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - танцевальное шоу VICTOR ARMENDARIZ (Эквадор) буквально зажгли танцпол энергией страсти!

Смотрите горячую галерею! 

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