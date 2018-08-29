Галерея: латино-вечеринка в центре Таллинна оказалась такой горячей, что вышла из-под контроля
29 августа 2018, 11:54
В пятницу, 24 августа, состоялась самая яркая русская вечеринка города -BAILE-bon RUSSIAN STYLE TERRACE PARTY на террасе кафе VARBLANE и в ночном клубе PRIVÉ (Харью 6, Таллинн)!
В 23:00 двери клуба Privé распахнулись и DJ Bell радовал гостей популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол!
В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - танцевальное шоу VICTOR ARMENDARIZ (Эквадор) буквально зажгли танцпол энергией страсти!
Смотрите горячую галерею!