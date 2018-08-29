Гага у-ла-ла! Голая певица в прозрачных колготках ошеломила своих поклонников

Популярная певица Леди Гага полностью разделась для откровенной фотосессии, первые снимки с которой она уже выложила в Instagram. При этом 32-летняя знаменитость надела только прозрачные колготки, ошеломив своих подписчиков, сообщает Mirror .

Откровенные снимки сделал фотограф Эли Расселл Линнетс, с которым певица работает уже не в первый раз. До этого Леди Гага выложила в соцсети еще 18 сексуальных фотографий, которые были сделаны им же.