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Гага у-ла-ла! Голая певица в прозрачных колготках ошеломила своих поклонников Фото 18+

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60th Annual Grammy Awards – Arrivals – New York, U.S., 28/01/2018 – Lady Gaga. REUTERS/Andrew Kelly

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

На снимках, которые певица выложила в свой Instagram, звезда просто надевает колготки и стоит у стены.

Популярная певица Леди Гага полностью разделась для откровенной фотосессии, первые снимки с которой она уже выложила в Instagram. При этом 32-летняя знаменитость надела только прозрачные колготки, ошеломив своих подписчиков, сообщает Mirror.

Откровенные снимки сделал фотограф Эли Расселл Линнетс, с которым певица работает уже не в первый раз. До этого Леди Гага выложила в соцсети еще 18 сексуальных фотографий, которые были сделаны им же.

ФОТО: Instagram /Scanpix

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