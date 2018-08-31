В жару, в дождь, с синяками и без выходных: съемки «Ласнагорска» подошли к концу (ВИДЕО)

Месяц напряженной работы с единичными выходными и неожиданностями, которые то и дело преподносило эстонское лето, съемочная группа вспоминает с улыбкой. Ведь на площадке ко всем трудностям относятся легко и с юмором. А как иначе снять комедийный сериал?!

Премьера 10-серийного ситкома на телеканале ETV+ запланирована на ноябрь этого года. А завершится он показом специальной новогодней серии 31 декабря. Именно ее снимали в летнюю жару с искусственным снегом.

Комедия «Ласнагорск» расскажет о жизни обычной семьи, которая живет в самом большом районе Таллинна – Ласнамяэ. Герои «Ласнагорска» будут попадать в самые разные житейские, часто смешные ситуации.

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