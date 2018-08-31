В жару, в дождь, с синяками и без выходных: съемки «Ласнагорска» подошли к концу (ВИДЕО)

На этой неделе в Эстонии заканчиваются съемки первого сериала на русском языке. Последний съемочный день «Ласнагорска» намечен на воскресенье, 2 сентября, а уже в ноябре телезрители смогут оценить работу съемочной группы, которую возглавила режиссер из России Ирина Васильева, работавшая в свое время над ситкомом «Папины дочки».
Месяц напряженной работы с единичными выходными и неожиданностями, которые то и дело преподносило эстонское лето, съемочная группа вспоминает с улыбкой. Ведь на площадке ко всем трудностям относятся легко и с юмором. А как иначе снять комедийный сериал?!
Премьера 10-серийного ситкома на телеканале ETV+ запланирована на ноябрь этого года. А завершится он показом специальной новогодней серии 31 декабря. Именно ее снимали в летнюю жару с искусственным снегом.
Комедия «Ласнагорск» расскажет о жизни обычной семьи, которая живет в самом большом районе Таллинна – Ласнамяэ. Герои «Ласнагорска» будут попадать в самые разные житейские, часто смешные ситуации.
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Галерею со съемок «Ласнагорска» смотрите ЗДЕСЬ!