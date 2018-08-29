«Из дурнушек — в красотки»: звезда сериала «СашаТаня» произвела фурор на пляже

Популярная российская актриса Валентина Рубцова опубликовала в Instagram несколько пляжных фотографий и рассказала поклонникам о сокровенном.

«Значит делюсь. Никогда не считала себя красивой, это с детства, — написала актриса в своем посте. — Почему-то в советском детстве было принято всех детей сравнивать. Вот они красивые, а ты не очень, но интересная … С этой установкой я пришла в театральную студию, где всё стало на свои места и недостатки превратились в достоинства! Большие уши, маленький рост, тонкие губы… И это произошло в сложном 14-ти летнем возрасте. Спасибо моему первому режиссеру Александру Козачеку за то, что сказал тогда такие правильные и нужные слова!

И именно поэтому, благодаря любимому делу и мудрым людям, я ничего себе не увеличиваю и не перекраиваю! И хочу обратиться к молодым девочкам, которым, так же как и мне, пытались внушить, что они некрасивые и ничего у них не получится. Смело посылайте их по тернистому пути долгому и неприятному. Потому что вы уникальны! Все части вашего тела уникальны и душа уникальна и таланты уникальны! Любите и берегите себя! У меня все!»

A post shared by Валентина Рубцова (@yalav) on Aug 22, 2018 at 8:51am PDT

Валентина всегда следила за своей фигурой. Но после рождения дочки Софьи в 2011 году эту работу пришлось усилить, так как в весе прибавилось 20 кг. Рубцова села на жесткую диету и добавила физической нагрузки в виде йоги, растяжки и сапборда. День она всегда начинает с теплой воды и тренировки, завтрак, по ее мнению, нужно заслужить, — пишет 7days.