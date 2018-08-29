Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за 4000 долларов и «на лабутенах» Смотрите фото!
29 августа 2018, 10:39
Жена президента США Дональда Трампа Мелания посадила президентское дерево на Южной лужайке Белого дома в понедельник, 27 августа, пишет Daily Mail.
Журналисты заметили, что она выкапывала яму в цветочной юбке модного дома Valentino стоимостью около четырех тысяч долларов и в нежно-розовых туфлях Louboutin, высокие каблуки которых проваливались в землю.
Она поработала не больше трех минут и, сфотографировавшись с лопатой и саженцем, поспешила укрыться в тени.
«Создать место для еще одного исторического памятника — это большая честь. Это особенный день. Сегодня мы посадили прекрасное дерево», — прокомментировала первая леди США.