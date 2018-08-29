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  • Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за 4000 долларов и «на лабутенах»

Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за 4000 долларов и «на лабутенах» Смотрите фото!

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U.S. first lady Melania Trump participates in a tree planting ceremony on the South Lawn of the White House in Washington, U.S., August 27, 2018. REUTERS/Chris Wattie TPX IMAGES OF THE DAY

ФОТО: CHRIS WATTIE / REUTERS

Жена президента США Дональда Трампа Мелания посадила президентское дерево на Южной лужайке Белого дома в понедельник, 27 августа, пишет Daily Mail.

Журналисты заметили, что она выкапывала яму в цветочной юбке модного дома Valentino стоимостью около четырех тысяч долларов и в нежно-розовых туфлях Louboutin, высокие каблуки которых проваливались в землю.

ФОТО: Ron Sachs / RS/MPI/Capital Pictures

Она поработала не больше трех минут и, сфотографировавшись с лопатой и саженцем, поспешила укрыться в тени.

«Создать место для еще одного исторического памятника — это большая честь. Это особенный день. Сегодня мы посадили прекрасное дерево», — прокомментировала первая леди США.

ФОТО: PAPPIS JEAN PIERRE POLARIS/SIPA / PAPPIS JEAN PIERRE POLARIS/SIPA

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