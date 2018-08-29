Наташа Королева высмеяла «крашеную брюнетку» Ольгу Бузову

В минувшее воскресенье на канале ТНТ стартовал проект, в котором ведущая «ДОМа-2» ищет себе жениха. Ольга Бузова выбрала лишь десять мужчин, которые будут бороться за ее сердце, передает Starhit.
Ольга Бузова признавалась не раз, что устала от одиночества. После того, как звезда развелась с Дмитрием Тарасовым, девушка так и не смогла встретить новую любовь. Именно поэтому она приняла решение участвовать в реалити «Замуж за Бузову». В первом выпуске, который показали в минувшее воскресенье, Ольга попрощалась с пятью из 15 претендентов.
Одним из участников шоу стал певец и композитор Герман Титов. В течение долгих лет он пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. Молодой человек родом из Белоруссии.
«Мне кажется, я не худший здесь, да, я другой – где-то спокойный, отстраняюсь от какой-то темы. Я бы хотел узнать Ольгу», — так говорил Титов в первой серии. Однако Ольге Бузовой и ее сестре 33-летний молодой человек не понравился, что вызвало волну негодования среди знаменитостей, которые работают с композитором.
«Оля такого хлопца недооценила, что-то вы с сестрой не очень дальновидные оказались! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова. Но видно – не судьба! Говорила тебе, Герман, нечего там ловить. Сердце героини занято давно другим. Высоким, глазастым и темпераментным брюнетом. А остальное это, так, шоу», — отметила Наташа Королева в микроблоге.
В комментариях к посту высказались не только поклонники Королевой, но и певица Лолита. «Мы брюнетки такие», — отметила звезда, чем вызвала неоднозначную шутку со стороны коллеги. «Лола, мы, натуральные брюнетки, сразу чуем зерно, а вот крашенным — сложнее», — отметила Королева.
Также по этому поводу высказался сам герман, который поблагодарил Королеву за поддержку. «Наташенька, родная! Я так жалею, что не послушал тебя. Зачем я туда вообще пошел?! Я, действительно, был окрылен возможностью знакомства с Олей, ведь она мне виделась другой! Разочарован! Как можно было послушать сестру, выбирая мужчину для себя?! Как? Еще и выставить меня в таком свете. Спасибо огромное за поддержку, потому что я не просто разочарован, я до сих пор в состоянии неприятного шока», — отметил Титов.
Пока сама Ольга Бузова никак не отреагировала на выпад в ее адрес. У телеведущей своя цель на проекте — найти человека, который будет во всем поддерживать.
«Конечно, для меня важно первое впечатление, но главное не красота, а харизма. Хочется, чтобы мужчина был сильный, спортивный, мог меня носить на руках. Обращаю внимание на чувство юмора — ведь оно присуще умным людям. Я уже понимаю, с чем не смирюсь. Менять что-то в другом человеке неправильно. Мне нужен мужчина достойный, если я замечу, что он плохо относится к другим, этого не потерплю. А не как многие говорят: «С тобой же хорошо обращается, ну и что, что хамит всем вокруг». Мне такое не подходит», – делилась телезвезда.