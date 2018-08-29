Наташа Королева высмеяла «крашеную брюнетку» Ольгу Бузову

Ольга Бузова признавалась не раз, что устала от одиночества. После того, как звезда развелась с Дмитрием Тарасовым, девушка так и не смогла встретить новую любовь. Именно поэтому она приняла решение участвовать в реалити «Замуж за Бузову». В первом выпуске, который показали в минувшее воскресенье, Ольга попрощалась с пятью из 15 претендентов.

Одним из участников шоу стал певец и композитор Герман Титов. В течение долгих лет он пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. Молодой человек родом из Белоруссии.

«Мне кажется, я не худший здесь, да, я другой – где-то спокойный, отстраняюсь от какой-то темы. Я бы хотел узнать Ольгу», — так говорил Титов в первой серии. Однако Ольге Бузовой и ее сестре 33-летний молодой человек не понравился, что вызвало волну негодования среди знаменитостей, которые работают с композитором.

ФОТО: Instagram

«Оля такого хлопца недооценила, что-то вы с сестрой не очень дальновидные оказались! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова. Но видно – не судьба! Говорила тебе, Герман, нечего там ловить. Сердце героини занято давно другим. Высоким, глазастым и темпераментным брюнетом. А остальное это, так, шоу», — отметила Наташа Королева в микроблоге.

В комментариях к посту высказались не только поклонники Королевой, но и певица Лолита. «Мы брюнетки такие», — отметила звезда, чем вызвала неоднозначную шутку со стороны коллеги. «Лола, мы, натуральные брюнетки, сразу чуем зерно, а вот крашенным — сложнее», — отметила Королева.

Наташа Королева и ее супруг Тарзан ФОТО: Iliya Pitalev/RIA Novosti/Scanpix

Также по этому поводу высказался сам герман, который поблагодарил Королеву за поддержку. «Наташенька, родная! Я так жалею, что не послушал тебя. Зачем я туда вообще пошел?! Я, действительно, был окрылен возможностью знакомства с Олей, ведь она мне виделась другой! Разочарован! Как можно было послушать сестру, выбирая мужчину для себя?! Как? Еще и выставить меня в таком свете. Спасибо огромное за поддержку, потому что я не просто разочарован, я до сих пор в состоянии неприятного шока», — отметил Титов.

Пока сама Ольга Бузова никак не отреагировала на выпад в ее адрес. У телеведущей своя цель на проекте — найти человека, который будет во всем поддерживать.

ФОТО: Скриншот с Instagram