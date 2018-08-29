Дженнифер Лопес отправилась в ресторан в спортивной форме и неожиданно встретила там бывшего бойфренда

В этот раз модная пара не стала наряжаться и оделась по-домашнему: она была в спортивном костюме и кроссовках, он — в брюках-чиносах и пуловере. 49-летняя певица даже не могла представить, какая встреча ее ждет в этот вечер. Дело в том, что в то же время в ресторане был замечен Каспер Смарт, с которым Лопес рассталась после пяти лет отношений.