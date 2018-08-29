Дженнифер Лопес отправилась в ресторан в спортивной форме и неожиданно встретила там бывшего бойфренда

Ситуация, которая на днях произошла с 49-летней Дженнифер Лопес, многим женщинам представляется разве что в кошмарных снах, пишет Woman.
Вечером 27 августа Дженнифер Лопес и Алекс Родригез решили отправиться в один из своих любимых ресторанов в Западном Голливуде.
В этот раз модная пара не стала наряжаться и оделась по-домашнему: она была в спортивном костюме и кроссовках, он — в брюках-чиносах и пуловере. 49-летняя певица даже не могла представить, какая встреча ее ждет в этот вечер. Дело в том, что в то же время в ресторане был замечен Каспер Смарт, с которым Лопес рассталась после пяти лет отношений.
Было ли у 31-летнего танцора свидание или же он ужинал в одиночестве — неизвестно. Но мы уверены, Джей Ло тысячу раз пожалела, что надела спортивную форму, а не одно из своих коротких платьев: любая женщина мечтает при встрече с бывшим выглядеть на миллион долларов.