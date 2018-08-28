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  • Фото: Михаил Галустян отгрохал себе домик у моря

Фото: Михаил Галустян отгрохал себе домик у моря

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Михаил Галустян

ФОТО: Scanpix

Артист поделился снимком своей сочинской недвижимости, пишет Eg.ru.

Михаил Галусятн проводит летний отдых на родине. А где ж еще его проводить, если твоя родина – курортный город Сочи? Море есть, солнца – хоть отбавляй. И проживание бесплатное.

Кстати, о проживании. Миша разместил на своей странице в соцсети снимок своей сочинской недвижимости. На фото он сидит на пороге симпатичного домика. Только очень-очень маленького. Такие крохотные строения в народе еще называют «курятниками».

 

Это #Сочи , детка! 💪🏻🧔🏻🤙🏻 #галустян

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)

«Ничего себе, какой дом отгрохал!»,«А может это туалет?» – стали шутить подписчики.

На самом деле Миша показал, конечно, не туалет. А садовую бытовку. В таких хранят грабли и лейки. Или там может переночевать кто-нибудь, кто накануне перебрал домашнего вина и был изгнан женой из спальни. Судя по унылому виду Галустяна на фото, вторая версия имеет под собой реальные основания.

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