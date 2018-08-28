Ольга Бузова представила новую песню: композиция «Принимай меня» пришлась по душе фанатам

Ольга Бузова решила порадовать свои поклонников не только новым шоу, где она ищет своего "принца на белом коне", но и свежим хитом. Лирическая композиция "Принимай меня" очень понравилась фанатам, пишет Joinfo.ua.

Ольга Бузова представила новую песню

Экс-ведущая телепроекта "Дом-2" все чаще радует своих преданных фанатов новыми шоу, концертами и песнями. Ольга Бузова – очень активная и целеустремленная девушка, поэтому за ее творческой и личной жизнью с удовольствием следят более 13 миллионов подписчиков в Instagram.

Звезда регулярно пополняет аккаунт новыми красивыми фотографиями, увлекательными историями и собственными рассуждениями. А сейчас Ольга привела в восторг своих поклонников презентацией новой песни. Нежная лирическая композиция пришлась по душе всем без исключения.

Многие фанаты говорят, что "Принимай меня" - лучшая композиция в певческой карьере Бузовой. Подписчики принялись нахваливать девушку и желать ей дальнейших успехов во всех сферах жизни.

Ольга Бузова – очень разносторонняя личность. Она довольно успешная телеведущая, певица, предприниматель, писатель и актриса. Свой творческий путь девушка начала, придя на проект "Дом-2" в поисках любви. И хотя найти мужчину на "телестройке" ей не удалось, шоу стало стартом ее успеха.

За свою яркую карьеру Ольга написала несколько книг, выпустила альбом и готовится презентовать второй, снялась в 7 кинокартинах, создала коллекцию одежды и вошла в тройку лучших ведущих России в 2009 году.