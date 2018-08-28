Ольга Бузова представила новую песню: композиция «Принимай меня» пришлась по душе фанатам

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова привела в восторг своих многочисленных поклонников. Звезда презентовала новую лирическую композицию под названием "Принимай меня".
Ольга Бузова решила порадовать свои поклонников не только новым шоу, где она ищет своего "принца на белом коне", но и свежим хитом. Лирическая композиция "Принимай меня" очень понравилась фанатам, пишет Joinfo.ua.
Ольга Бузова представила новую песню
Экс-ведущая телепроекта "Дом-2" все чаще радует своих преданных фанатов новыми шоу, концертами и песнями. Ольга Бузова – очень активная и целеустремленная девушка, поэтому за ее творческой и личной жизнью с удовольствием следят более 13 миллионов подписчиков в Instagram.
Звезда регулярно пополняет аккаунт новыми красивыми фотографиями, увлекательными историями и собственными рассуждениями. А сейчас Ольга привела в восторг своих поклонников презентацией новой песни. Нежная лирическая композиция пришлась по душе всем без исключения.
Многие фанаты говорят, что "Принимай меня" - лучшая композиция в певческой карьере Бузовой. Подписчики принялись нахваливать девушку и желать ей дальнейших успехов во всех сферах жизни.
Ольга Бузова – очень разносторонняя личность. Она довольно успешная телеведущая, певица, предприниматель, писатель и актриса. Свой творческий путь девушка начала, придя на проект "Дом-2" в поисках любви. И хотя найти мужчину на "телестройке" ей не удалось, шоу стало стартом ее успеха.
За свою яркую карьеру Ольга написала несколько книг, выпустила альбом и готовится презентовать второй, снялась в 7 кинокартинах, создала коллекцию одежды и вошла в тройку лучших ведущих России в 2009 году.
Совсем недавно Оля Бузова решила попробовать себя в роли ресторатора. Первый ресторан девушки имеет большой успех у посетителей, поэтому она решила открыть второй. Возможно, в скором времени поклонники смогут посетить новое заведение звезды.