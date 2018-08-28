Секс-символ 90-х будет лечиться от секс-зависимости и алкоголизма

Мелани Браун готовится к лечению в одной из клиник Великобритании, пишет Mport.
Бывшая участница популярной в 90-х группы Spice Girls Мелани Браун развелась с мужем Стивеном Белафонте (Stephen Belafonte). Мел Би говорит, что её неоднократно бил супруг и принуждал к групповому сексу.
Недавно Мел Би пережила посттравматическое стрессовое расстройство. И в начале августа начала курс терапии под названием EMDR, в ходе которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно.
Сейчас Мелани начала жизнь с чистого листа: похорошела, а осенью собирается пройти курс лечения от сексуальной зависимости и алкоголизма.
Мел Би взялась за написание автобиографии, где вспомнила все свои невзгоды начиная с детства. Призналась, что подсела на стакан, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. Секс тоже помогал забыться, о после этого она стала секс-зависимой.
“Я поняла, что нахожусь в кризисной ситуации. Но я работаю над тем, чтобы стать лучшей версией самой себя для моих детей, для моей семьи и для всех людей, кто меня поддерживал“, - говорит певица.