Секс-символ 90-х будет лечиться от секс-зависимости и алкоголизма

Бывшая участница популярной в 90-х группы Spice Girls Мелани Браун развелась с мужем Стивеном Белафонте (Stephen Belafonte). Мел Би говорит, что её неоднократно бил супруг и принуждал к групповому сексу.

Melanie Brown, Stephen Belafonte ФОТО: Scanpix

Недавно Мел Би пережила посттравматическое стрессовое расстройство. И в начале августа начала курс терапии под названием EMDR, в ходе которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно.

Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown ФОТО: Scanpix

Сейчас Мелани начала жизнь с чистого листа: похорошела, а осенью собирается пройти курс лечения от сексуальной зависимости и алкоголизма.

Мел Би взялась за написание автобиографии, где вспомнила все свои невзгоды начиная с детства. Призналась, что подсела на стакан, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. Секс тоже помогал забыться, о после этого она стала секс-зависимой.