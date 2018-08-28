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  • Секс-символ 90-х будет лечиться от секс-зависимости и алкоголизма

Секс-символ 90-х будет лечиться от секс-зависимости и алкоголизма

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Melanie Brown

ФОТО: Reuters / Scanpix

Мелани Браун готовится к лечению в одной из клиник Великобритании, пишет Mport.

Бывшая участница популярной в 90-х группы Spice Girls Мелани Браун развелась с мужем Стивеном Белафонте (Stephen Belafonte). Мел Би говорит, что её неоднократно бил супруг и принуждал к групповому сексу.

Melanie Brown, Stephen Belafonte

ФОТО: Scanpix

Недавно Мел Би пережила посттравматическое стрессовое расстройство. И в начале августа начала курс терапии под названием EMDR, в ходе которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно.

Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown

ФОТО: Scanpix

Сейчас Мелани начала жизнь с чистого листа: похорошела, а осенью собирается пройти курс лечения от сексуальной зависимости и алкоголизма.

Мел Би взялась за написание автобиографии, где вспомнила все свои невзгоды начиная с детства. Призналась, что подсела на стакан, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. Секс тоже помогал забыться, о после этого она стала секс-зависимой.

“Я поняла, что нахожусь в кризисной ситуации. Но я работаю над тем, чтобы стать лучшей версией самой себя для моих детей, для моей семьи и для всех людей, кто меня поддерживал“, - говорит певица.

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