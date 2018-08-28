Невероятно! Вы никогда не догадаетесь, сколько этой женщине лет на самом деле

Дизайнер интерьера из Тайваня по имени Луре Шу выглядит как старшеклассница, хотя ей 43 года. В октябре женщина отметит 44-й день рождения. В чем секрет ее молодости?

Луре Шу уверяет, что все благодаря косметическим процедурам и здоровому образу жизни.

Кроме того, образ юной девушки Луре поддерживает умелым выбором молодежной одежды и аксессуаров, и порой у нее это выходит так удачно, что 43-летнего дизайнера можно легко перепутать с 18-летней школьницей.

По словам дизайнера, ее кожа выглядит так хорошо, потому что она регулярно ее увлажняет. Помимо того, перед каждым выходом на улицу она использует солнцезащитный крем. А еще молодая женщина регулярно принимает витамин B и коллаген.