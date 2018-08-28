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Невероятно! Вы никогда не догадаетесь, сколько этой женщине лет на самом деле ФОТО

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Taiwanist pärit moelooja Lure Hsu.

ФОТО: Lure Hsu/ Facebook

Женщина увлекается модой и активно ведёт блог в Instagram, передает Daily Mail.

Дизайнер интерьера из Тайваня по имени Луре Шу выглядит как старшеклассница, хотя ей 43 года. В октябре женщина отметит 44-й день рождения. В чем секрет ее молодости? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍✨👉🏼 @lurehsuofficial

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Луре Шу уверяет, что все благодаря косметическим процедурам и здоровому образу жизни.

Кроме того, образ юной девушки Луре поддерживает умелым выбором молодежной одежды и аксессуаров, и порой у нее это выходит так удачно, что 43-летнего дизайнера можно легко перепутать с 18-летней школьницей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦖🤩 #lurehsu #許路兒 #lurehsuofficial

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По словам дизайнера, ее кожа выглядит так хорошо, потому что она регулярно ее увлажняет. Помимо того, перед каждым выходом на улицу она использует солнцезащитный крем. А еще молодая женщина регулярно принимает витамин B и коллаген.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙LoveR #lurehsuofficial #miumiu #hollister #dior

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#GiorgioArmami 擦在唇上比試在手上更美&帶有奢華感的霓幻霧光一定要試試看！✔ 最近一次的拍攝工作帶著#GA 的全新奢華訂製唇彩系列# 304霓光珊瑚，搭配效果讓我有小小驚喜✨ 有別於一般霧面唇彩，不但潮還多了奢華時尚感！ 它的高彩度顯色一開始還有點擔心駕馭不了，結果擦在嘴唇上連身邊的工作夥伴都稱讚這個顏色擦起來好看！ 而且搭起來還有提亮整體膚色的感覺，唇彩迷絕對不要錯過，快去櫃上試試💄 還有這次主打的# 520與經典唇萃# 400 唇露# 506聽說都是必備色喲 7/1上市當日有限量Armani托特包的滿額贈活動，如果有需要可以趁這個時候去逛逛喔！ #亞曼尼 #潮得奢華 #美得浮誇 #Armani時尚訂製托特包7月1日只送不賣

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📱📷😆吃飯很忙

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