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  • СМИ: экс-агент ЦРУ рассказал, как убил Боба Марли

СМИ: экс-агент ЦРУ рассказал, как убил Боба Марли

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Meie hulgast juba kolmkümmend aastat tagasi lahkunud Bob Marley aitas tutvustada jamaica muusikat ja rastafariliikumist kogu maailmas.

ФОТО: Internet

Смерть музыканта Боба Марли потрясла мир. И только много лет спустя  бывший агент ЦРУ Билл Оксли, находясь уже на смертном одре, рассказал, что причастен к убийству легендарного музыканта. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на The Daily Star.

По словам Оксли, он в свое время представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, желающим взять у него интервью. После этого он вручил музыканту подарок. Он заявил, что подарок представлял собой пару знаменитых кед Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак.

Bob Marley

ФОТО: Repro

"Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!". Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", – отметил экс-агент.

Отмечается, что по неподтвержденной информации, с 1974 по 1985 годы американское правительство организовало серию убийств, жертвами которых стали около 17 человек. Оксли также добавил, что и после инцидента продолжал поддерживать связь с Марли. Он также давал ему советы по лечению рака.

Bob Marley.

ФОТО: AP/Scanpix

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