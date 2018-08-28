СМИ: экс-агент ЦРУ рассказал, как убил Боба Марли

Смерть музыканта Боба Марли потрясла мир. И только много лет спустя бывший агент ЦРУ Билл Оксли, находясь уже на смертном одре, рассказал, что причастен к убийству легендарного музыканта. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на The Daily Star.
По словам Оксли, он в свое время представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, желающим взять у него интервью. После этого он вручил музыканту подарок. Он заявил, что подарок представлял собой пару знаменитых кед Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак.
"Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!". Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", – отметил экс-агент.
Отмечается, что по неподтвержденной информации, с 1974 по 1985 годы американское правительство организовало серию убийств, жертвами которых стали около 17 человек. Оксли также добавил, что и после инцидента продолжал поддерживать связь с Марли. Он также давал ему советы по лечению рака.