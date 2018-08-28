Звезда «Папиных дочек» уходит в декретный отпуск

26-летняя Дарья Мельникова по сей день не комментирует слухи о своем интересном положении. Однако недавно журналистам удалось выяснить, что актриса уже вовсю готовится к предстоящему материнству, пишет Woman.ru.
В начале августа этого года в Сети появились слухи о том, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов готовятся стать родителями во второй раз. Будучи одной из самых скрытных знаменитостей (за почти три года мы так и не увидели лица ее сына Артура) она не спешит рассказывать о своей второй беременности. Между тем актриса, как выяснили журналисты портала 7days.ru, готовится к предстоящему материнству. Дарья уже предупредила руководство театра имени Ермоловой о том, что ей нужен декретный отпуск.
«Ее роли в ''Утиной охоте'' и ''Утюгах'' на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет вернуться на сцену», — сообщили репортерам в театре.
Сама Мельникова свою скрытность объясняет тем, что события ее личной жизни не должны интересовать общественность. К слову, свою первую беременность (да и свадьбу с Артуром Смольяниновым) Дарья тоже не афишировала до последнего.