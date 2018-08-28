Звезда «Папиных дочек» уходит в декретный отпуск

В начале августа этого года в Сети появились слухи о том, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов готовятся стать родителями во второй раз. Будучи одной из самых скрытных знаменитостей (за почти три года мы так и не увидели лица ее сына Артура) она не спешит рассказывать о своей второй беременности. Между тем актриса, как выяснили журналисты портала 7days.ru, готовится к предстоящему материнству. Дарья уже предупредила руководство театра имени Ермоловой о том, что ей нужен декретный отпуск.