«Речная жаба»: певица Лолита удивила видео в купальнике Без комплексов!
28 августа 2018, 15:54
54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.
В подписи к видео Лолита отметила, что выложить его в Instagram предложил ей супруг Дмитрий Иванов. «Речная жаба к Вашим услугам!» – подписала ролик звезда.
Поклонники тут же одарили певицу массой комплиментов. Многие отметили, что артистка – в отличной физической форме. К слову, месяц назад Лолита рассказала, что похудела на десять килограммов. По словам певицы, она обрела стройную фигуру, проведя две недели за работой на земельном участке своего дома в Болгарии.