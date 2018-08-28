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«Речная жаба»: певица Лолита удивила видео в купальнике Без комплексов!

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Лолита.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она — женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.

В подписи к видео Лолита отметила, что выложить его в Instagram предложил ей супруг Дмитрий Иванов. «Речная жаба к Вашим услугам!» – подписала ролик звезда.

Поклонники тут же одарили певицу массой комплиментов. Многие отметили, что артистка – в отличной физической форме. К слову, месяц назад Лолита рассказала, что похудела на десять килограммов. По словам певицы, она обрела стройную фигуру, проведя две недели за работой на земельном участке своего дома в Болгарии.

 

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