Ученые: человек сам программирует время своей смерти

Американский врач Роберт Ланца стал автором теории, согласно которой каждый человек может самостоятельно выбирать продолжительность существования собственного сознания — пишет 5-tv.

Для этого нужно отказаться от привязки к физическому телу. Большинство людей связывает смерть сознания с биологической оболочкой и таким образом сам программирует себя на полное уничтожение.

По мнению Ланца, необходимо научиться воспринимать истощение тела этап в жизни как переходный этап в жизни. Если освоить этот навык, то теоретически можно жить вечно.