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Ученые: человек сам программирует время своей смерти

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Смерть. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Скриншот с сайта Fedpost.ru.

Специалист в области регенеративной медицины и исследователь стволовых клеток Роберт Ланца в своей книге изложил теорию, по которой человек может существовать вечно.

Американский врач Роберт Ланца стал автором теории, согласно которой каждый человек может самостоятельно выбирать продолжительность существования собственного сознания — пишет 5-tv.

Для этого нужно отказаться от привязки к физическому телу. Большинство людей связывает смерть сознания с биологической оболочкой и таким образом сам программирует себя на полное уничтожение.

По мнению Ланца, необходимо научиться воспринимать истощение тела этап в жизни как переходный этап в жизни. Если освоить этот навык, то теоретически можно жить вечно.

Свои выводы исследователь строит на основных законах квантовой физики, по которым частица способна присутствовать в любом месте одновременно.

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