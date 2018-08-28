Внезапно: Вера Брежнева проводит время с Джастином Бибером и Хейли Болдуин

Как оказалось, Вера Брежнева успела подружиться с Джастином Бибером и Хейли Болдуин, с которыми, судя по фото, весело проводит время. На совместном с западными звездами снимке российская певица засветилась в сторис в Instagram своей дочери Сони Киперман.

Подробности этой встречи и то, при каких обстоятельствах она состоялась, к сожалению, пока неизвестны. В соцсетях главных героев этого снимка никаких совместных фотографий нет. Очевидно, что российская звезда сейчас отдыхает в США, куда год назад переехала ее 17-летняя дочь и где как раз и живут влюбленные. Вероятно, Соня уже успела обзавестись некоторыми знакомствами, в том числе с певцом и моделью.