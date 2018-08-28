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  • Внезапно: Вера Брежнева проводит время с Джастином Бибером и Хейли Болдуин

Внезапно: Вера Брежнева проводит время с Джастином Бибером и Хейли Болдуин

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Вера Брежнева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

То, что многих знаменитостей связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения, совсем неудивительно — все-таки мир шоу-бизнеса довольно узок и тесен. Но порой некоторые звездные знакомства все же изумляют, пишет Сплетник.

Как оказалось, Вера Брежнева успела подружиться с Джастином Бибером и Хейли Болдуин, с которыми, судя по фото, весело проводит время. На совместном с западными звездами снимке российская певица засветилась в сторис в Instagram своей дочери Сони Киперман.

Вера Брежнева, Джастин Бибер и Хейли Болдуин

ФОТО: Скриншот с Instagram

Подробности этой встречи и то, при каких обстоятельствах она состоялась, к сожалению, пока неизвестны. В соцсетях главных героев этого снимка никаких совместных фотографий нет. Очевидно, что российская звезда сейчас отдыхает в США, куда год назад переехала ее 17-летняя дочь и где как раз и живут влюбленные. Вероятно, Соня уже успела обзавестись некоторыми знакомствами, в том числе с певцом и моделью.

 

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