Туберкулез и инсульт: врачи рассказали о состоянии 71-летней Ротару

«Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии, – рассказал журналистам лечащий врач певицы. – Учитывая симптомы, диагноз был поставлен – "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта. – Прим. ред.). Потом сделали Софии Михайловне МРТ и видели множественные очаги старых инсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно».

То, что Ротару вообще может петь, врачи считают обстоятельством удивительным, ведь она страдает хроническим бронхитом, усиленным симптомами астмы. Причем болезнь дала знать о себе, когда Ротару не было и 30 лет. Она в то время работала без устали, выдерживая по три-четыре концерта в сутки, часто на открытом воздухе. Горло и бронхи в итоге не выдержали такой нагрузки, и потребовалось экстренное вмешательство врачей.

А после воспаления легких ей сделали операцию – удалили узелки на связках. Но болезнь дала осложнение и вынудила певицу на целый год прекратить петь. С той поры у Ротару часто активизируются симптомы бронхита – почти астматические приступы удушья, сопровождающиеся сдавленностью в груди, хрипами, тяжелым кашлем. Именно этим объясняется желание певицы жить в Крыму – только местный целебный морской воздух и спасал ее легкие.