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  • Фото: живот Натальи Водяновой после пяти родов жестко раскритиковали

Фото: живот Натальи Водяновой после пяти родов жестко раскритиковали

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Наталья Водянова

ФОТО: Scanpix

Фото 36-летней супермодели Натальи Водяновой обычно исключительно хвалят, но только не в этот раз. Ее снимок в бикини подвергли критике.

После рождения пяти детей Наталья Водянова сохранила, без преувеличения, девичью фигуру. У нее идеально плоский живот и никакого целлюлита. Поклонники уверены, что все благодаря генетике. Но супермодель и филантроп уверяет, что прикладывает усилия к сохранению фигуры: занимается йогой и пилатесом, придерживается диеты по группе крови и в принципе очень мало ест.

В последнее время модель часто делится отпускными фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике. Один из недавних снимком и подвергли жeсткой критике. Пользователям интернета не угодил живот многодетной матери. «Вы такая худая, но живот многократно рожавшей женщины лучше так не оголять!», «Сама худоба Наташи уже как-то странно смотрится. Тощее тело, а на нем голова вполне себе зрелой женщины. Тело хорошо бы смотрелось на девочке 12−13 лет, у которой начинается пубертатный период. Но никак не на зрелой женщине».

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