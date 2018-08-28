Фото: живот Натальи Водяновой после пяти родов жестко раскритиковали

После рождения пяти детей Наталья Водянова сохранила, без преувеличения, девичью фигуру. У нее идеально плоский живот и никакого целлюлита. Поклонники уверены, что все благодаря генетике. Но супермодель и филантроп уверяет, что прикладывает усилия к сохранению фигуры: занимается йогой и пилатесом, придерживается диеты по группе крови и в принципе очень мало ест.

В последнее время модель часто делится отпускными фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике. Один из недавних снимком и подвергли жeсткой критике. Пользователям интернета не угодил живот многодетной матери. «Вы такая худая, но живот многократно рожавшей женщины лучше так не оголять!», «Сама худоба Наташи уже как-то странно смотрится. Тощее тело, а на нем голова вполне себе зрелой женщины. Тело хорошо бы смотрелось на девочке 12−13 лет, у которой начинается пубертатный период. Но никак не на зрелой женщине».