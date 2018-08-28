«Эх, ты!»: Пугачева «отчитала» Вайкуле за Крым

28 августа 2018, 11:13
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посоветовала своей коллеге Лайме Вайкуле больше молчать. Шуточная видеозапись была опубликована Лаймой Вайкуле на фоне скандала, разгоревшегося вокруг отказа латвийской певицы посещать Крым, пишет Gazeta.
На выложенной в Instagram Вайкуле видеозаписи примадонна сидит с латвийской певицей за столиком кафе и игриво просит ее показать язык — мол, у Вайкуле он «без костей».
«С таким языком знаешь, что нужно (смеется) – молчать! Вот у меня язык с костями, потому что я рыбу ела», — хохочет Алла Пугачева. Лайма Вайкуле тоже реагирует на шутку с пониманием, и обе певицы продолжают заливисто смеяться.
«Эх, ты!» – укоряет Пугачева Вайкуле, которая в ответ с иронией отвечает: «Эх, я!»