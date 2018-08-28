«Эх, ты!»: Пугачева «отчитала» Вайкуле за Крым

На выложенной в Instagram Вайкуле видеозаписи примадонна сидит с латвийской певицей за столиком кафе и игриво просит ее показать язык — мол, у Вайкуле он «без костей».

«С таким языком знаешь, что нужно (смеется) – молчать! Вот у меня язык с костями, потому что я рыбу ела», — хохочет Алла Пугачева. Лайма Вайкуле тоже реагирует на шутку с пониманием, и обе певицы продолжают заливисто смеяться.