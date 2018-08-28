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  • Скорее смотрите: в Таллинне появилось новое роскошное здание! Эти люди дождались своего счастья

Скорее смотрите: в Таллинне появилось новое роскошное здание! Эти люди дождались своего счастья

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Вчера, 27 августа, на углу бульвара Пыхья и улицы Коцебу в Таллинне прошло новоселье Эстонской художественной академии (EKA).

Торжественное открытие учебного корпуса продолжилось большой вечеринкой, на которой выступили ансамбли выпускников, студентов и друзей академии.

Новое здание Эстонской художественной академии — символический подарок к столетию Эстонской Республики. Наконец-то студенты творческих профессий смогут учиться в современной академии, о которой они так давно мечтали, особенно после сноса здания учебного заведения на улице Гонсиори в Таллинне. 

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