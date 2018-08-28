Скорее смотрите: в Таллинне появилось новое роскошное здание! Эти люди дождались своего счастья

Новое здание Эстонской художественной академии — символический подарок к столетию Эстонской Республики. Наконец-то студенты творческих профессий смогут учиться в современной академии, о которой они так давно мечтали, особенно после сноса здания учебного заведения на улице Гонсиори в Таллинне.