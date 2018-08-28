Полежайкин из «Папиных дочек» выложил свои фото, и его не узнали

Преображение Михаила Казакова, известного по ролям в "Папиных дочках" и "Ералаше", началось больше года назад. Тогда актёр стал публиковать в соцсетях фотографии "до/после".

A post shared by Михаил Казаков (@kazakovfly) on Aug 11, 2017 at 12:53am PDT

И вот теперь актёр поделился в "Инстаграме" новыми фотографиями. Невозможно поверить, что на снимках запечатлён тот самый "Полежайкин".

В комментариях поклонники поразились тем, как сильно изменился Михаил.

A post shared by Михаил Казаков (@kazakovfly) on Sep 27, 2017 at 9:58am PDT

A post shared by Михаил Казаков (@kazakovfly) on Nov 22, 2017 at 11:00pm PST