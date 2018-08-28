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  • Полежайкин из «Папиных дочек» выложил свои фото, и его не узнали

Полежайкин из «Папиных дочек» выложил свои фото, и его не узнали

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Михаил Казаков

ФОТО: Скриншот с видео

30-летний Михаил Казаков, прославившийся ролью Полежайкина из сериала "Папины дочки", поделился в Instagram фотографиями своего удивительного преображения. Актёр, который всю юность играл милых пухляшей, превратился в спортивного мускулистого красавца, пишет Лайф.

Преображение Михаила Казакова, известного по ролям в "Папиных дочках" и "Ералаше", началось больше года назад. Тогда актёр стал публиковать в соцсетях фотографии "до/после".

И вот теперь актёр поделился в "Инстаграме" новыми фотографиями. Невозможно поверить, что на снимках запечатлён тот самый "Полежайкин".

В комментариях поклонники поразились тем, как сильно изменился Михаил.

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