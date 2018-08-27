Люди-куклы: Живой Кен показал, как выглядят его лучшие подружки (ФОТО)

Люди, которые когда-либо ради собственной блажи попробовали лечь под нож пластического хирурга, уже не могут остановиться. Ярким тому примером является известный всему миру Родриго Алвес. Более того, Живой Кен даже дружит с себе подобными, удивляется Joinfo.ua.

Родриго Алвес показал своих лучших подруг

На своей страничке в Инстаграм Родриго часто публикует фото и видео из своей личной жизни. Вот и одна из последних публикаций Алвеса посвящена его лучшим подружкам и, по всей видимости, единомышленницам.

«Я и желать не мог в жизни лучше друзей, чем вы. Люблю вас, девочки», - подписал кадр Живой Кен.

На фото отчетливо видно, что подружки Алвеса тоже являются ярыми поклонницами пластических операций. Вы только взгляните на их почти пластиковые лица! Похоже, их даже оперировал один и тот же хирург!

Люди-куклы

Одна из девушек, Данни Леви, судя по ее профилю в Инстаграм, работает главным редактором спортивного издания и, помимо походов в клинику пластической хирургии, является частым завсегдатаем спортивного зала. Данни даже можно назвать фитоняшкой – девушкой, живущей в погоне за идеальными формами и демонстрирующей свое тело в Сети.

Вторая подружка Алвеса, Лаура-Алисия, работает моделью. Девушка обладает достаточно пышными формами и кукольным личиком, на котором невооруженным взглядом видны последствия пластических операций.

Что ж, как говорится, каждому свое! Сложно было бы предположить, что близким окружением легендарного Живого Кена являются обычные люди с естественными лицами и телами!

Родриго Алвес - Живой Кен

Сам Алвес не скрывает своей любви к искусственной красоте. Мужчина не раз признавался, что для того, чтобы стать похожим на кукольного дружка Барби, перенес более 50 пластических операций. Вмешательствам подверглось все тело парня – от лица до ног. По его мнению, «сделать» свой внешний вид идеальным гораздо проще, чем добиваться этого занятий спортом, здоровым образом жизни и правильным питанием.