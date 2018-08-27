Люди-куклы: Живой Кен показал, как выглядят его лучшие подружки (ФОТО)

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", - гласит народная мудрость. И она очень даже применима к Родриго Алвесу (Rodrigo Alves). Живой Кен показал, как выглядят его лучшие подруги.
Люди, которые когда-либо ради собственной блажи попробовали лечь под нож пластического хирурга, уже не могут остановиться. Ярким тому примером является известный всему миру Родриго Алвес. Более того, Живой Кен даже дружит с себе подобными, удивляется Joinfo.ua.
Родриго Алвес показал своих лучших подруг
На своей страничке в Инстаграм Родриго часто публикует фото и видео из своей личной жизни. Вот и одна из последних публикаций Алвеса посвящена его лучшим подружкам и, по всей видимости, единомышленницам.
«Я и желать не мог в жизни лучше друзей, чем вы. Люблю вас, девочки», - подписал кадр Живой Кен.
На фото отчетливо видно, что подружки Алвеса тоже являются ярыми поклонницами пластических операций. Вы только взгляните на их почти пластиковые лица! Похоже, их даже оперировал один и тот же хирург!
Люди-куклы
Одна из девушек, Данни Леви, судя по ее профилю в Инстаграм, работает главным редактором спортивного издания и, помимо походов в клинику пластической хирургии, является частым завсегдатаем спортивного зала. Данни даже можно назвать фитоняшкой – девушкой, живущей в погоне за идеальными формами и демонстрирующей свое тело в Сети.
Вторая подружка Алвеса, Лаура-Алисия, работает моделью. Девушка обладает достаточно пышными формами и кукольным личиком, на котором невооруженным взглядом видны последствия пластических операций.
Что ж, как говорится, каждому свое! Сложно было бы предположить, что близким окружением легендарного Живого Кена являются обычные люди с естественными лицами и телами!
Родриго Алвес - Живой Кен
Сам Алвес не скрывает своей любви к искусственной красоте. Мужчина не раз признавался, что для того, чтобы стать похожим на кукольного дружка Барби, перенес более 50 пластических операций. Вмешательствам подверглось все тело парня – от лица до ног. По его мнению, «сделать» свой внешний вид идеальным гораздо проще, чем добиваться этого занятий спортом, здоровым образом жизни и правильным питанием.
Фотографии подруг Кена смотрите ЗДЕСЬ!