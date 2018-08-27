Галерея: благотворительный концерт в Таллинне завершился битьем посуды, Осиновский тоже развлекся

«Эмоции без границ» — это благотворительное мероприятие, на котором выступила местная рок-группа «Идеальные люди». Это то самое пространство, где можно без зазрения совести побить тарелки об стену, а затем из осколков составить крутую мозаику. Гости благотворительного вечера писали на тарелках пожелания на счастье, или же написали то, что желают отпустить из своей жизни. Наконец-то можно было дать волю эмоциям и вдоволь повеселиться!