Пн, 27.08.2018
Над встречей кронпринцессы Швеции с президентом Эстонии потешаются британские СМИ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Галерея: благотворительный концерт в Таллинне завершился битьем посуды, Осиновский тоже развлекся

Галерея: благотворительный концерт в Таллинне завершился битьем посуды, Осиновский тоже развлекся

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

25 августа в Таллинне состоялось благотворительное мероприятие «Эмоции без границ». С тарелкой в руках на концерте группы «Идеальные люди» был замечен и Евгений Осиновский. 

«Эмоции без границ» — это благотворительное мероприятие, на котором выступила местная рок-группа «Идеальные люди». Это то самое пространство, где можно без зазрения совести побить тарелки об стену, а затем из осколков составить крутую мозаику. Гости благотворительного вечера писали на тарелках пожелания на счастье, или же написали то, что желают отпустить из своей жизни. Наконец-то можно было дать волю эмоциям и вдоволь повеселиться!

Внимание! Собранные средства переданы в НКО Südamete Soojus на организацию благотворительных мастер-классов и новогоднего праздника для детей из детского дома Лоотус.

Смотрите галерею с мероприятия!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ