Галерея: благотворительный концерт в Таллинне завершился битьем посуды, Осиновский тоже развлекся

25 августа в Таллинне состоялось благотворительное мероприятие «Эмоции без границ». С тарелкой в руках на концерте группы «Идеальные люди» был замечен и Евгений Осиновский.
«Эмоции без границ» — это благотворительное мероприятие, на котором выступила местная рок-группа «Идеальные люди». Это то самое пространство, где можно без зазрения совести побить тарелки об стену, а затем из осколков составить крутую мозаику. Гости благотворительного вечера писали на тарелках пожелания на счастье, или же написали то, что желают отпустить из своей жизни. Наконец-то можно было дать волю эмоциям и вдоволь повеселиться!
Внимание! Собранные средства переданы в НКО Südamete Soojus на организацию благотворительных мастер-классов и новогоднего праздника для детей из детского дома Лоотус.
Смотрите галерею с мероприятия!