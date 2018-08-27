Видео: танцы четырехлетней дочери Пугачевой обернулись скандалом

В программе «Центральное телевидение» на канале НТВ Лизу Галкину представили суперзвездой. На сцене мальчишки и девчонки исполняли переделанный хит Светланы Лободы с одноименным названием, а на экране мелькали кадры дочери Пугачевой.

«Она в четыре считает и стихи уже знает почти. Оператор бесплатно снимает – это папа Максим! Про маму вообще мы молчим. Сегодня, сегодня она танцует у пруда – нельзя оторваться! Все Лизы как Лизы, а она – суперзвезда!» – льстиво поет детский хор.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Aug 26, 2018 at 4:05am PDT

Светлане Лободе такая версия песни явно понравилась – она даже опубликовала запись у себя на странице. Правда, не все подписчики певицы восприняли ролик позитивно и благодушно. «Да, лизнули Лизу, нечего сказать», «Что-то Светлана очень много акцентирует внимание на семье Пугачевой.....с чего бы это?», «Лиза еще маленькая ей 200 лет не нужна такая реклама», «Да это перебор – уж очень рановато девчушку восхваляют», – пишут возмущенные люди.