Видео: танцы четырехлетней дочери Пугачевой обернулись скандалом

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится пять лет. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не только очаровательны, но и талантливы. Об этом можно судить по многочисленным видеороликам, которые на своей странице в социальных сетях публикуют знаменитые родители.
В программе «Центральное телевидение» на канале НТВ Лизу Галкину представили суперзвездой. На сцене мальчишки и девчонки исполняли переделанный хит Светланы Лободы с одноименным названием, а на экране мелькали кадры дочери Пугачевой.
«Она в четыре считает и стихи уже знает почти. Оператор бесплатно снимает – это папа Максим! Про маму вообще мы молчим. Сегодня, сегодня она танцует у пруда – нельзя оторваться! Все Лизы как Лизы, а она – суперзвезда!» – льстиво поет детский хор.
Светлане Лободе такая версия песни явно понравилась – она даже опубликовала запись у себя на странице. Правда, не все подписчики певицы восприняли ролик позитивно и благодушно. «Да, лизнули Лизу, нечего сказать», «Что-то Светлана очень много акцентирует внимание на семье Пугачевой.....с чего бы это?», «Лиза еще маленькая ей 200 лет не нужна такая реклама», «Да это перебор – уж очень рановато девчушку восхваляют», – пишут возмущенные люди.
Разумеется, на такую реакцию и тем паче на скандал никто не рассчитывал – телевизионщики просто сделали шуточный ролик, который многим пришелся по душе. Тем более, людям интересна жизнь младших детей Примадонны российской эстрады, они следят, как растут чудо-детки. Хотя Лизе вряд ли стоит завидовать – кем бы она ни стала в будущем, злые языки о ней все равно будут говорить как о «дочери Аллы Пугачевой», пишут Dni.