Мы не верим своим глазам: легендарная российская группа выступит на ярмарке «Осенняя карусель» в Маарду
27 августа 2018, 14:36
В начале сентября в Маарду пройдет традиционная ежегодная ярмарка «Осенняя карусель». Главными гостями мероприятия станут российская группа «Вирус» и грузинская певица Лиза Багратиони.
Много лет мероприятие, ставшее культурной визитной карточкой Маарду, работало под названием Сорочинская ярмарка, но в 2014 году из-за напряженной обстановки на Украине ее переименовали в «Осеннюю карусель», пишет Rus.err.ee.
В этом году «Осенняя карусель» пройдет с 8 по 9 сентября.