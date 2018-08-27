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  • Мы не верим своим глазам: легендарная российская группа выступит на ярмарке «Осенняя карусель» в Маарду

Мы не верим своим глазам: легендарная российская группа выступит на ярмарке «Осенняя карусель» в Маарду

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Маарду – город невест. Местный пруд теперь украшает бронзовая скульптура «Маардуские влюбленные», автор Тауно Кангро.

ФОТО: Александр Гусев

В начале сентября в Маарду пройдет традиционная ежегодная ярмарка «Осенняя карусель». Главными гостями мероприятия станут российская группа «Вирус» и грузинская певица Лиза Багратиони.

Много лет мероприятие, ставшее культурной визитной карточкой Маарду, работало под названием Сорочинская ярмарка, но в 2014 году из-за напряженной обстановки на Украине ее переименовали в «Осеннюю карусель», пишет Rus.err.ee.

В этом году «Осенняя карусель» пройдет с 8 по 9 сентября.

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