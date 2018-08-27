Гречка и другие звезды: жители Нарвы не могут поверить своему счастью! В сентябре в городе пройдет супер-фестиваль

В лайн-ап фестиваля Station Narva добавлен пионер трип-хопа Tricky. Также с сегодняшнего дня можно купить билеты на отдельные дни фестиваля. На впервые проходящем с 21 по 23 сентября в Нарве фестивале актуальной музыки и городской культуре Station Narva выступит пионер трип-хопа Tricky. Начиная с сегодняшнего дня, 27 августа, в Piletilevi можно приобрести билеты на отдельные дни фестиваля по цене 25 евро.
Station Narva 2018 проходит в рамках празднования ЭР100. Главный спонсор фестиваля — Telia Eesti. В пятницу, 21 сентября, в постапокалиптической атмосфере Кренгольмской мануфактуры выступит один из самых ярких и влиятельных трип-хоп артистов Tricky (настоящее имя Эдриан Николас Мэтьюс Тоус). Родился в Бристоле (Великобритания), сейчас живет в Берлине. Прошла четверть века со дня появления его первой записи, но звучание Tricky по-прежнему ни с кем не спутать: смесь альтернативного хип-хопа, рагга и рока, в которую вплетены переосмысленные фрагменты как из качественной черной музыки, так и сомнительных поп-композиций.
Выросший в неблагополучном районе Tricky рано соприкоснулся с преступностью. В 15 лет начал заниматься музыкой и писать тексты о жесткой окружающей реальности. Был членом группы, которой было суждено прославиться под именем Massive Attack. Однако стремление заниматься собственным творчеством было сильнее — в 1994 году, непосредственно перед выходом дебютного сольного альбома «Maxinquaye», Tricky покинул коллектив. В Великобритании его альбом стал золотым и был выдвинут на премию Меркьюри; критики сходили с ума, а Дэвид Боуи самолично написал для журнала Q поэму в прозе о Tricky. За «Maxinquaye» последовала дюжина альбомов, отдельного упоминания заслуживают «Nearly God», «Pre-Millenium Tension» и «Angels with Dirty Faces», который входит в топ-30 всех британских хит-парадов.
В 2017 году Tricky вернулся, выпустив свой тринадцатый по счету альбом — деликатный, но в то же время бурный. В нем музыкант сделал, наверное, свой самый радикальный шаг — ступил на путь радости и спокойствия наперекор своей судьбе и так часто присутствовавшей в ней смерти. Четыре композиции c пластинки были записаны в Москве, в них приняли участие Скриптонит, Василий Вакуленко («Баста») и Smokey Mo.
Tricky уже выступал в Эстонии. 10 лет назад, в ноябре 2008 года, он дал концерт в таллиннском Rock Cafe, и многие присутствовавшие на нем зрители до сих вспоминают о происходящем на сцене действе, как о своем самом потрясающем концертном опыте.
Вечером 21 и 22 сентября музыкальными центрами притяжения первого фестиваля Station Narva станут Кренгольмская мануфактура и Art Club Ro-Ro. Наряду с Tricky выступят заявленные ранее легенды симфонического поп-рока Echo & the Bunnymen и продюсер музыки будущего Actress из Англии. Также Нарву посетят британский продюсер и арт-поп артист Gazelle Twin, автор-исполнительница из Швеции Дженни Уилсон, финская спейс-рок команда Joensuu 1685, исландские рэперши Fever Dream,
российская молодежная сенсация Гречка, а также более 10 самых ярких артистов и групп из Эстонии.
Музыкальная программа фестиваля Station Narva:
Пятница, 21 сентября:
Tricky (UK), Actress (UK), Jenny Wilson (SE), Una Bomba 50 + (EE), Zahir (EE), Гречка (RU), View (FI), Beebilõust (EE), RSAC (RU), Shortparis (RU). Propazha (EE) Суббота, 22 сентября: Echo & the Bunnymen (UK), Gazelle Twin (UK), 12EEK Monkey (EE), Март Ави (EE), Joensuu1685 (FI), Fever Dream (IS), Sõpruse Puiestee (EE), Электрофорез / Electroforez (RU), Индрек Спунгин (EE), Там и Тут (EE), Eksponatika Clan (EE) Guesthouse (EE), PTF1987 (EE)
С 21 по 23 сентября в Нарве впервые состоится фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. Выступят легендарные Echo & the Bunnymen, продюсер музыки будущего Actress и еще около 20 ярких исполнителей из Эстонии, России и Скандинавии. Помимо концертов на территории Кренгольмской мануфактуры и в Art Club Ro-Ro по всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых — представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям. Трехъязычная стендап-комедия в Art Club Ro-Ro, программа по современному искусству в Нарвской арт-резиденции, публичные дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде около реки и концерты во дворах и даже магазинах — на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран. Полная программа будет опубликована в начале сентября.
Фестиваль Station Narva организован Shiftworks OÜ в сотрудничестве с нарвской командой и местными организациями и предприятиями: OÜ Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвская арт-резиденция, дискуссионная инициатива Bazar, фестиваль «Дни миноги», MTÜ Uus Sild. Главный спонсор фестиваля Telia Eesti. Station Narva 2018 поддерживают: город Нарва, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, представительство Европейской комиссии в Эстонии, Институт Финляндии, Шведский институт, DIGIX и знакомящая со скандинавской философией и стилем жизни платформа TheNordics.com.
Первый фестиваль Station Narva проходит в рамках празднования столетнего юбилея со дня основания Эстонской Республики. Подробная информация о мероприятиях ЭР100: www.EV100.ee.