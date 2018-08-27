Гречка и другие звезды: жители Нарвы не могут поверить своему счастью! В сентябре в городе пройдет супер-фестиваль

Station Narva 2018 проходит в рамках празднования ЭР100. Главный спонсор фестиваля — Telia Eesti. В пятницу, 21 сентября, в постапокалиптической атмосфере Кренгольмской мануфактуры выступит один из самых ярких и влиятельных трип-хоп артистов Tricky (настоящее имя Эдриан Николас Мэтьюс Тоус). Родился в Бристоле (Великобритания), сейчас живет в Берлине. Прошла четверть века со дня появления его первой записи, но звучание Tricky по-прежнему ни с кем не спутать: смесь альтернативного хип-хопа, рагга и рока, в которую вплетены переосмысленные фрагменты как из качественной черной музыки, так и сомнительных поп-композиций.

Выросший в неблагополучном районе Tricky рано соприкоснулся с преступностью. В 15 лет начал заниматься музыкой и писать тексты о жесткой окружающей реальности. Был членом группы, которой было суждено прославиться под именем Massive Attack. Однако стремление заниматься собственным творчеством было сильнее — в 1994 году, непосредственно перед выходом дебютного сольного альбома «Maxinquaye», Tricky покинул коллектив. В Великобритании его альбом стал золотым и был выдвинут на премию Меркьюри; критики сходили с ума, а Дэвид Боуи самолично написал для журнала Q поэму в прозе о Tricky. За «Maxinquaye» последовала дюжина альбомов, отдельного упоминания заслуживают «Nearly God», «Pre-Millenium Tension» и «Angels with Dirty Faces», который входит в топ-30 всех британских хит-парадов.

В 2017 году Tricky вернулся, выпустив свой тринадцатый по счету альбом — деликатный, но в то же время бурный. В нем музыкант сделал, наверное, свой самый радикальный шаг — ступил на путь радости и спокойствия наперекор своей судьбе и так часто присутствовавшей в ней смерти. Четыре композиции c пластинки были записаны в Москве, в них приняли участие Скриптонит, Василий Вакуленко («Баста») и Smokey Mo.

Tricky уже выступал в Эстонии. 10 лет назад, в ноябре 2008 года, он дал концерт в таллиннском Rock Cafe, и многие присутствовавшие на нем зрители до сих вспоминают о происходящем на сцене действе, как о своем самом потрясающем концертном опыте.

Вечером 21 и 22 сентября музыкальными центрами притяжения первого фестиваля Station Narva станут Кренгольмская мануфактура и Art Club Ro-Ro. Наряду с Tricky выступят заявленные ранее легенды симфонического поп-рока Echo & the Bunnymen и продюсер музыки будущего Actress из Англии. Также Нарву посетят британский продюсер и арт-поп артист Gazelle Twin, автор-исполнительница из Швеции Дженни Уилсон, финская спейс-рок команда Joensuu 1685, исландские рэперши Fever Dream,

российская молодежная сенсация Гречка, а также более 10 самых ярких артистов и групп из Эстонии.

Музыкальная программа фестиваля Station Narva:

Пятница, 21 сентября: