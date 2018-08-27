Приглядитесь! Гарри и Меган гуляют по парку, обедают в кафе… но ведь они ненастоящие!

На прошлой неделе туристы разинули рты, когда увидели Гарри и Меган, гуляющими с собакой в парке. Никакой охраны! Влюбленная парочка прогулялась в парке, пообедалf в популярном кафе, да при всем этом передвигалась на такси, передает Еxpress.co.uk. В чем же подвох?!

ФОТО: Empics / EMPICS Entertainment

Oчевидцы такой картины схватились за мобильные телефоны, чтобы заснять диво-дивное на камеры. Вот только королевские особы оказались ненастоящие!

ФОТО: Empics / EMPICS Entertainment

Дело в том, что лондонский Музей мадам Тюссо весной пополнился восковыми фигурами Меган и Гарри, а чтобы сделать себе рекламу они решили привлечь двойников известной пары. Впрочем, парочка клонов уже тоже стала достаточна известна. Весной этого года двойники Гарри и Меган попали в финал британского шоу талантов.

ФОТО: Empics / EMPICS Entertainment