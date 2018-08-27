Смотри! Анастасия Волочкова вызвала отвращение флиртом с пожилым врачом

Пару дней назад балерина Анастасия Волочкова во время плавания наступила на морского ежа, иглы которого остались у нее в стопе. Ей оказали своевременную помощь, но даже в опасной для своего здоровья ситуации она повела себя в свойственной для Волочковой манере.
В своем Instagram Анастасия Волочкова разместила видео, в котором она запечатлена в медицинском кабинете. Она рассказала о том, что с ней случилось и поблагодарила своего врача за помощь. Потом она обняла его и начала пританцовывать. Пользователи Сети решили, что балерина выразила свои чувства слишком откровенно, пишет 7d.org.ua.
Смотрите видео!
А этот доктор Бализ спас мою ножку, израненную десятками иголок морских ежей!!!🙈 Какими бы ни были сложности или боль по жизни, я всегда на позитиве!👍🏼😊 А доктор Бализ так меня поддержал и помог! А после операции даже потанцевал со мной в кабинете.🙈 Сказал, что я очень хороший человек, что красивая и молодая.😊 И спросил потом : «How old are you?” И мы посмеялись.💃🏼 Позитив и вера-самые лучшие спасители жизни.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece #доктор