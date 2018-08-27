Смотри! Анастасия Волочкова вызвала отвращение флиртом с пожилым врачом

В своем Instagram Анастасия Волочкова разместила видео, в котором она запечатлена в медицинском кабинете. Она рассказала о том, что с ней случилось и поблагодарила своего врача за помощь. Потом она обняла его и начала пританцовывать. Пользователи Сети решили, что балерина выразила свои чувства слишком откровенно, пишет 7d.org.ua.