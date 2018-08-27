Пн, 27.08.2018
Таллинн гуляет! Российские суперзвезды уже развлекают гостей «Танцевальной Волны» (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Видео: открытие уже совсем скоро! Вот каким будет парк развлечений с колесом обозрения на крыше в Таллинне

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Этот долгожданный день скоро настанет. Ровно через два месяца - в конце октября 2018 года - в Таллинне откроется гигантский парк развлечений Super Skypark, одна из достопримечательностей которого расположится прямо на крыше торгового центра T1 в Ласнамяэ. 

Самая главная и долгожданная карусель - колесо обозрения, которое будет расположено на высоте 120 метров над уровнем моря. 27 закрытых кабинок будут доступны для туристов в любое время года. Кроме этого, в новом торговом центре вместе с колесом обозрения откроется кинотеатр 4D фильмов, батутный центре для детей в взрослых, горки, детские лабиринты и многое другое. Планируется, что благодаря этому количество туристов в Таллинне может увеличиться где-то на 45 тысяч в год. 

На сайте SkyPark уже написано, что центр открывается в конце октября этого года. А работу там получат более 80 человек. 

Смотрите ознакомительное видео! 

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