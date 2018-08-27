Пять признаков того, что у вас - почечная недостаточность. Обычные признаки опасного заболевания

Однако, распознавание симптомов надвигающейся почечной недостаточности может предотвратить много проблем со здоровьем. Вот 5 наиболее распространенных признаков почечной недостаточности:

1. Боли в пояснице и спине

Наиболее типичным признаком хронического заболевания почек (или ХЗП) является затяжная боль в ногах и верхней части спины, рядом с местом расположения почек. Вы часто ощущаете боль в боковой части пораженной почки. Дискомфорт может быть настолько ужасным, что его сравнивают с болью при родах. Эта боль и давление часто связаны с неспособностью почек выделять избыток жидкости из вашего тела, что приводит к отеку в руках, лодыжках, ногах и на лице.

Расположение пораженных почек также может быть источником боли. Почки расположены по обе стороны от тела, непосредственно под диафрагмой, около нижней части спины, поэтому боль может излучать до нижней части спины, брюшной стороны или даже вниз в ноги.

2. Частота и увеличение количества мочи

Почки производят мочу, чтобы фильтровать отходы из организма. Это означает, что часто, когда почки подвергаются опасности, срочность мочи может часто возникать в середине ночи, и вы можете заметить, что вам нужно чаще мочиться, с повышенным давлением и в больших количествах. Давление может быть настолько сильным на вашем мочевом пузыре, что вы чувствуете, что не можете сжать всю мочу, когда вы идете в ванную (похоже на инфекцию мочевых путей). Если в моче содержится кровь, немедленно обратитесь к врачу.

В дополнение к частоте и увеличению количества мочи, проблемы с почками также могут быть указаны с изменением цвета мочи. Например, частота мочеиспускания (большие количества день и ночь) может изменяться вместе с цветом мочи или внешним видом (моча может быть пенистой или пузырьковой), или могут возникнуть трудности мочеиспускания. Если в моче появляется кровь, немедленно обратитесь к врачу.

3. Усталость

Здоровые почки продуцируют достаточное количество гормона ЭПО (или эритропоэтина), который управляет кислородно-переносными эритроцитами, чтобы активизировать мышцы и мозг. Без адекватного EPO ваше тело и мозг будут часто уставать, и вам потребуется больше сна, чем обычно.

Те, у кого проблемы с почками, часто замечают необъяснимое снижение энергии (не от физических нагрузок или диетических причин). Это может вызвать у вас проблему с функцией почек. В момент почечной недостаточности для выживания потребуется пересадка почки или диализ (фильтрация крови).

4. Отеки

По мере того, как почки ослабевают, они замедляют вывод жидкости из организма. Таким образом, эта избыточная жидкость собирается в ваши конечности, что приводит к опуханию ног, рук, лодыжек - настолько, что вы часто не можете одеть обувь или кольца. Отек характеризуется протекающими небольшими кровеносными сосудами, которые выделяют жидкость в близлежащие ткани. Это накопление избыточной жидкости вызывает отек тканей.

По данным Национального центра почек, отек от нарушения функции почек обычно возникает в лице, руках, ногах и лодыжках, когда почки не могут устранить избыток жидкости из организма. Отек, который приводит к ногам, а иногда и всему телу из-за заболевания почек, называют врачами невротическим синдромом.

5. Раздраженная кожа

Раздражения кожи, такие как резкие прыщи и зудящие высыпания, происходят из-за излишних отходов, парящих в вашем теле. Здоровые почки обычно устраняют лишние жидкости, отходы и токсины из организма через мочу. Вся моча содержит побочные продукты метаболизма, включая (очевидно) воду, соли и токсины, которые, если оставить их в организме, попадают в кровоток. Без здоровых функционирующих почек, отходы и токсинов в скором времени будут скапливаться в вашем организме до опасных уровней.