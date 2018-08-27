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В Сети попытались понять, откуда у всех странный шрам на левом указательном пальце

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ФОТО: yandex.ru

В соцсетях активно обсуждают обнаруженный «феномен»: у всех мужчин на левом указательном пальце имеется шрам, порисхождение которого трудно объяснить. Начало обсуждению в своем Twitter положил журналист Олег Кашин, пишет Zen.Yandex со ссылкой на 360tv.ru.

После его известия Сеть микроблогов наводнили сообщения интернет-пользователей, которые также стали обнаруживать у себя на пальце «мистический шрам». У некоторых их оказалось сразу несколько.

Шрам на левом указательном пальце стали обнаруживать у себя не только мужчины, но и женщины. Они тоже начали выкладывать подтверждающие фотографии и назвали пост журналиста «дискриминацией по полу и пальцам».

Пользователи стали пытаться объяснить загадочное совпадение. Один из комментаторов предположил, что шрамы на левом указательном пальце появляются из-за резки ножом, который большинство держат в правой руке. Следовательно, указательный палец левой руки всегда находится в зоне риска.

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