В Сети попытались понять, откуда у всех странный шрам на левом указательном пальце

В соцсетях активно обсуждают обнаруженный «феномен»: у всех мужчин на левом указательном пальце имеется шрам, порисхождение которого трудно объяснить. Начало обсуждению в своем Twitter положил журналист Олег Кашин, пишет Zen.Yandex со ссылкой на 360tv.ru.
После его известия Сеть микроблогов наводнили сообщения интернет-пользователей, которые также стали обнаруживать у себя на пальце «мистический шрам». У некоторых их оказалось сразу несколько.
Два не хотите, чёртовы сексисты?😌 pic.twitter.com/ParOQojdVA— излишняя демонизация (@CorpseBride111) 21 августа 2018 г.
Шрам на левом указательном пальце стали обнаруживать у себя не только мужчины, но и женщины. Они тоже начали выкладывать подтверждающие фотографии и назвали пост журналиста «дискриминацией по полу и пальцам».
А правда, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам? Прочитал об этом в дагестанской группе фб и не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам (не цитата).— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 21 августа 2018 г.
Пользователи стали пытаться объяснить загадочное совпадение. Один из комментаторов предположил, что шрамы на левом указательном пальце появляются из-за резки ножом, который большинство держат в правой руке. Следовательно, указательный палец левой руки всегда находится в зоне риска.