Фотогалерея: Элина Нечаева и другие звезды оперы радовали публику на Vana Tallinn Gala

Публику очаровала Элина Нечаева, исполнившая арию Королевы ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Блестящим выступлением настроение публики подняли молодые солисты Национальной оперы «Эстония» Рейго Тамм, Мехис Тийтс и Райко Раалик, а также занимающаяся классическим вокала всего три года Карис Трасс, покорившая публику особенно красивым тембром и виртуозным вокалом.

По словам руководителя оперы «Эстония» Айвара Мяэ, приятно видеть, что в оперном театре Эстонии достаточно исполнителей из подрастающего поколения. «На Vana TallinnGala мы слышали прекрасные выступления молодых исполнителей. У любителей эстонской оперы есть повод для радости и ожидания от них блестящего исполнения. Надеюсь, сегодняшние молодые люди смогут исполнить самые важные партии в своей карьере уже в новом здании оперы», – сказал Айвар Мяэ.

Теплого приема аудитории также были удостоены сопрано из Финляндии Силья Аалто, баритон Модестас Седлевичус из Литвы и сопрано Лаура Тейване из Латвии.

В исполнении молодого поколения оперных артистов прозвучали арии не только из произведений классиков жанра - Верди, Россини, Пуччини и других - но и ария Христиана из оперы Эйно Тамберга «Сирано де Бержерак».

Солистам аккомпанировал оркестр национальной оперы «Эстония» под управлением дирижера Велло Пяхна.

Vana Tallinn Gala для друзей оперы превратился в ожидаемое музыкальное событие, которое Национальная опера «Эстония» уже в шестой раз организует вместе с крупным спонсором, фирмой Liviko. В гала-концерте в пятницу приняли участие и любители музыки из Южной Эстонии, когда лучшие произведения оперной классики были исполнены на сцене концертного зала «Ванемуйне».